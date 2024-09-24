Путин хочет международный договор об аннексии Украины: о чем речь

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Ткачик Олеся
Война в Украине не завершится, пока кремлевский диктатор Владимир Путин остается у власти, об этом в эфире "Эспрессо" заявил политолог Тарас Загородний. По его словам, российский президент не планирует переговоры с Украиной.
Владимир Путин
Загородний отметил, что политика Запада и США направлена на сохранение России как стабильного и целостного государства. Это приводит к тому, что Украина не получает достаточно оружия для победы — снабжение идет только для удержания фронта.
Чтобы изменить ситуацию, говорит эксперт, Украина должна увеличить собственное производство вооружения. Чем больше мы сами будем производить, тем больше поддержки получим от Запада, ведь помогают сильным, убежден политолог.
Эксперт призвал общество сосредоточиться на развитии оборонно-промышленного комплекса и потребовать у правительства увеличения финансирования этой отрасли. По его мнению, если Украина будет активно производить оружие, то сможет заставить Россию уйти с войны уже этой зимой.
При этом он отметил необходимость заключения долгосрочных контрактов для производителей оружия, что позволит Украине быть менее зависимой от внешней помощи и ускорит победу.
По мнению эксперта, пока Путин у власти, переговоры с Украиной невозможны. Российский президент стремится договариваться только с США, требуя, чтобы Украина отказалась от четырех оккупированных областей. Позиция России остается неизменной, о чем свидетельствуют последние заявления официальных лиц.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какую "победу" Украине готовит Запад.
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