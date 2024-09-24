Путин хочет международный договор об аннексии Украины: о чем речь

Война в Украине не завершится, пока кремлевский диктатор Владимир Путин остается у власти, об этом в эфире "Эспрессо" заявил политолог Тарас Загородний. По его словам, российский президент не планирует переговоры с Украиной.

Владимир Путин

Загородний отметил, что политика Запада и США направлена на сохранение России как стабильного и целостного государства. Это приводит к тому, что Украина не получает достаточно оружия для победы — снабжение идет только для удержания фронта.

"К сожалению, пока политика Запада и США состоит в том, чтобы не очень напрягать Путина, чтобы Россия осталась целостным и стабильным государством. Украина должна исходить из базового сценария, что Украине не дадут достаточно оружия для победы. Нам будут давать по капельке, как это сейчас происходит", – отметил эксперт.

Чтобы изменить ситуацию, говорит эксперт, Украина должна увеличить собственное производство вооружения. Чем больше мы сами будем производить, тем больше поддержки получим от Запада, ведь помогают сильным, убежден политолог.

Эксперт призвал общество сосредоточиться на развитии оборонно-промышленного комплекса и потребовать у правительства увеличения финансирования этой отрасли. По его мнению, если Украина будет активно производить оружие, то сможет заставить Россию уйти с войны уже этой зимой.

"Деньги в стране есть, как бы они ни говорили. Если же денег нет, то дайте возможность экспортировать оружие. Об этом уже давно говорят, но этого пока нет. Оружейники только в первый год на 1 млрд долларов сделают экспорт, на 200 млрд грн уплатят налоги внутри страны, и налоги не нужно будет повышать, как это происходит сейчас.

При этом он отметил необходимость заключения долгосрочных контрактов для производителей оружия, что позволит Украине быть менее зависимой от внешней помощи и ускорит победу.

По мнению эксперта, пока Путин у власти, переговоры с Украиной невозможны. Российский президент стремится договариваться только с США, требуя, чтобы Украина отказалась от четырех оккупированных областей. Позиция России остается неизменной, о чем свидетельствуют последние заявления официальных лиц.

"То есть они хотят, чтобы Украина покинула четыре области, чтобы была проведена международная конференция, где страны подпишут аннексию Украины. Вот что хочет Путин. Что нам делать? Опять-таки собственно ВПК. Энергетика России — "ахиллесова пятка" в этой войне. Устроить хаос в Санкт-Петербурге и Москве этой зимой Украина может, а хаос в Москве – это выбивание России из войны", – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какую "победу" Украине готовит Запад.



