Дело не в самом НАТО: почему на самом деле Путин требует нейтральный статус от Украины

Россия, вероятно, ведет свою политическую игру с Соединенными Штатами, так прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него уже был разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным политолог Валерий Дымов в эфире 24 канала.

Путин и Трамп

По его убеждению, Путин создает иллюзию, что мир нужен, прежде всего, Украине, в то же время настаивая, что санкции не влияют на Россию, а страна-агрессорка продолжает развиваться.

По словам Дымова, Трамп, говоря о потенциальных договоренностях с Кремлем, аргументирует это необходимостью прекращения войны из-за человеческих жертв. Путин демонстрирует готовность к диалогу.

Политолог считает, что сейчас продолжаются обсуждения мирного плана. В частности, советник Трампа Кит Келлог заявил, что намерен обсудить этот вопрос с европейскими лидерами. В то же время, периодически появляются различные варианты так называемых планов, которые Россия обычно "поддерживает".

Дымов отмечает: любые договоренности, предусматривающие уступки со стороны Украины, только узаконивают агрессию Путина.

"Если Украина согласится с определенными пунктами подобных планов, в частности, внеблоковый статус или отказ от собственных территорий, то будет выглядеть так, будто Путин напал лишь потому, чтобы отстоять свою зону интересов", — подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что Россия как страна-агрессор не должна получать никаких компромиссных предложений, а наоборот – столкнуться с жесткими требованиями по капитуляции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Также он заявил, что имеет план завершения войны в Украине, поскольку на ней погибают многие молодые люди.



