Утратив все преимущества на фронте и почувствовав болезненные последствия масштабных ракетных и дроновых ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другой военной логистике, что привело к существенному падению рейтинга в РФ и началу больших экономических проблем в регионах страны-агрессора, кремлевский диктатор Владимир Путин решил применить против мирных украинцев свою – мирную украинцев. Причем глава Кремля существенно усилил эти атаки по Киеву, что повлекло за собой существенное истощение запасов украинской системы противовоздушной обороны. Эксперты предупреждают, что в случае отказа партнеров Киева от быстрого пополнения запасов ракет Patriot уже скоро последствия таких ударов будут трагическими. Чего ждать дальше от российских ракетных ударов, в частности баллистики? Портал "Комментарии" решил узнать версии трех моделей искусственного интеллекта.

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Copilot считает, что баллистические удары России по Украине не прекратятся в ближайшее время, ведь Кремль рассматривает их как один из главных инструментов давления. Они имеют двойной эффект: наносят ущерб инфраструктуре и оказывают психологическое давление на население. Однако эффективность этих атак постепенно снижается благодаря укреплению украинской системы ПВО и поставке современных средств защиты от партнеров. Это означает, что каждый новый удар становится для России более дорогим и менее результативным.

В перспективе баллистические атаки могут уменьшиться из-за истощения арсенала и роста международного давления. Если Украина и дальше будет получать современные системы ПРО, значительная часть ракет будет сбиваться, а Кремль потеряет возможность достигать стратегических целей. Тогда удары превратятся скорее в символические акты устрашения, чем в реальный инструмент войны.

Чатбот Gemini утверждает, что дальнейшее развитие событий вокруг российского террора указывает на переход врага к тактике максимального истощения и точечного прорыва систем противоракетной обороны Украины. Последние воздушные атаки подтверждают, что Москва сознательно сделала ставку на скоростную баллистику как главный деструктивный инструмент. Этому способствует адаптация российского ВПК, который, несмотря на санкции, нарастил темпы сбора ракет типа "Искандер-М" с модернизированной электроникой. Враг четко просчитывает лимитированность западных перехватчиков к системам Patriot и SAMP/T, поэтому массированные запуски десятков баллистических целей одновременно преследуют цель просто физически перегрузить и опустошить украинские арсеналы.

В будущем Россия будет только усиливать практику комбинированных ударов, где сотни дешевых беспилотников будут идти первой волной для выявления и разрядки ПВО, а сверхзвуковые "Искандеры" и "Цирконы" будут следовать сразу. Основными целями останутся Киев, крупные индустриальные центры и критические узлы энергетики.

По версии чат-бота ChatGPT , Россия и дальше будет делать ставку на баллистические удары по Украине, поскольку они остаются одним из самых сложных вызовов для систем противовоздушной обороны. Кремль использует такие атаки не только для поражения военных или критически важных объектов, но и инструмент психологического давления на население и политическое руководство страны. В то же время возможности России не безграничны. Производство современных ракет требует значительных финансовых и технологических ресурсов, а санкции постепенно усложняют доступ к необходимым комплектующим. Поэтому массированные баллистические обстрелы, вероятно, будут чередоваться с периодами накопления запасов. В то же время, эффективность таких атак все больше будет зависеть от того, насколько быстро Украина будет получать новые системы ПВО и ракеты-перехватчики.

Таким образом все три версии ИИ считают, что дальнейшее развитие ситуации зависит от двух факторов: способности России продолжать производство баллистических ракет и темпов укрепления украинской противовоздушной обороны. Если международная поддержка Киева сохранится, Кремль постепенно лишится возможности использовать массированные ракетные атаки как действенный инструмент давления.

Портал "Комментарии" уже писал , что поддержка Украины в противостоянии российской агрессии напрямую отвечает национальным интересам Польши, поэтому она не должна становиться инструментом внутриполитической борьбы. Такую позицию высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя дискуссию, возникшую после сообщений о якобы непубличной передаче Киеву зенитных комплексов Patriot.