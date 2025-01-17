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Ткачик Олеся
Подрывная российская сеть агентов публичного влияния в украинском сегменте сейчас продвигает несколько деструктивных нарративов, считает политолог Михаил Басараб. По его словам, в частности, они говорят о том, что украинские власти нелегитимны и нужно как можно быстрее проводить выборы. Кроме того, эти агенты распространяют мнение о том, что необходимо во что бы то ни стало прекращать войну, несмотря на уступки, на которые нам придется идти. Также они разрушают авторитет известных исторических фигур и дискредитируют людей с жесткой антироссийской позицией.
Владимир Путин
По его словам, кроме находящихся в Украине персонажей в Вене сформировалось еще одно ядро в эмиграции.
Политолог подчеркнул, что враг задействует если не все, то почти все имеющее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кремлевский диктатор Владимир Путин формирует условия переговоров, направленные на ослабление обороноспособности Украины. Его действия говорят о том, что Россия планирует возобновить агрессию в будущем.
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