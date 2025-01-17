Путин хочет, чтобы Украина добровольно капитулировала: как этого планирует достичь

Подрывная российская сеть агентов публичного влияния в украинском сегменте сейчас продвигает несколько деструктивных нарративов, считает политолог Михаил Басараб. По его словам, в частности, они говорят о том, что украинские власти нелегитимны и нужно как можно быстрее проводить выборы. Кроме того, эти агенты распространяют мнение о том, что необходимо во что бы то ни стало прекращать войну, несмотря на уступки, на которые нам придется идти. Также они разрушают авторитет известных исторических фигур и дискредитируют людей с жесткой антироссийской позицией.

Владимир Путин

"В Украине действуют два ядра этой сети. Одно явно пророссийское, а другое состоит из лиц, до сих пор якобы известных своей правильной позицией. Однако, пусть это не сбивает с толку. Россияне умеют играть в таких вопросах в долгую. Это особая категория агентуры. Перед тем, как начинать действовать по назначению, необходимо обрасти узнаваемостью и авторитетом. На это уходят годы, а иногда и десятилетия. Кого-то задействуют быстрее, кого-то придерживают позже", — говорит Басараб.

По его словам, кроме находящихся в Украине персонажей в Вене сформировалось еще одно ядро в эмиграции.

Политолог подчеркнул, что враг задействует если не все, то почти все имеющее.

"Враждебные ресурсы не резиновые. Россияне очень стремятся дожать нас в ближайшие месяцы, потому что боятся своей несостоятельности продолжать войну", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кремлевский диктатор Владимир Путин формирует условия переговоров, направленные на ослабление обороноспособности Украины. Его действия говорят о том, что Россия планирует возобновить агрессию в будущем.





