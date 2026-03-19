Путин хочет бросить на войну в Украине еще 400 тысяч, но есть один нюанс: где просчитался диктатор

Планы России привлечь 400 тысяч новых военнослужащих в 2026 году выглядят значительными, но фактически не меняют общую ситуацию на фронте. Об этом рассказал Иван Ступак, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ в эфире Radio NV.

"РФ планирует набирать примерно по 35 тысяч военных ежемесячно, как это происходило в 2025 и 2024 годах. Плюс-минус цифра остается неизменной. Поэтому говорить о чем-то невероятном, какие-то большие показатели, нет, это то, что уже было раньше", – объяснил Ступак.

По его словам, стабильные темпы мобилизации свидетельствуют о серьезных проблемах России с личным составом. После ноября РФ не смогла существенно увеличить численность своих сил в Украине, удерживая на фронте около 710-717 тысяч военных.

"Это значит, что люди заканчиваются… Это означает, что сколько подбрасывают, столько же и теряют ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Поэтому все эти цифры нужны только для восстановления потерь, которые они действительно постоянно несут и признают сами. Вот такая цифра и нарисована на 26-й год", – добавил эксперт.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в 2026 году РФ планирует рекрутировать около 409 тысяч военных, что подтверждает намерения Кремля продолжать агрессию против Украины.

В то же время основатель компании по оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик отметил, что из-за значительных потерь и невозможности выполнить поставленные задачи Москва может готовиться к оглашению новой массовой мобилизации, чтобы компенсировать кадровые пробелы.

