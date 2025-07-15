Путин грезит оккупацией украинских земель за 60 дней: назван важный нюанс состояния армии РФ

Военный аналитик и главный редактор Defence Express Иван Киричевский оценил возможности российской армии в планах оккупации украинских территорий в административные границы в течение 60 дней — заявление, которое, по словам Путина, якобы озвучил Трампу.

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"Прежде чем объявлять о новом наступлении, россиянам стоит сначала подвести итоги предыдущего. Следует выяснить, удалось ли им достичь поставленных целей", – утверждает эксперт.

Он заверил, что нынешняя ситуация на фронте не свидетельствует о том, что оккупанты могут захватить все.

"Сейчас на фронте наблюдается позиционный застой: российские войска не демонстрируют ожидаемое стремительное продвижение. Поэтому прогнозировать полную оккупацию не стоит. В то же время украинские силы не имеют значительных оборонных ресурсов для масштабной контратаки типа Курской битвы", — добавил главред.

Киричевски также отметил, что даже в тех районах, куда российские войска не могут добраться, авиация врага продолжает наносить удары по инфраструктуре, создавая определенные трудности для Украины.

По его словам, отсутствие оперативной паузы для возобновления сил у россиян делает невозможным начало нового масштабного наступления.

"История военных кампаний показывает: после какой-либо операции обычно необходима пауза для восстановления. Россияне же не делали такой паузы, поэтому говорить о новом наступлении пока не оправдано", — пояснил эксперт.

Он добавил, что на многих участках фронта ситуация уже стабильная несколько месяцев. Перед осенью 2024 года было много паники по поводу возможных прорывов врага на административные границы, но эти опасения не подтвердились.

"Следовательно, ситуация на фронте напоминает фразу из сериала "Чернобыль": не идеально, но и не катастрофически. Пока нельзя сказать, что у россиян все прекрасно, но и хуже тоже нет", — подытожил Киричевский.

Портал "Комментарии" уже писал, что последнее весомое заявление Дональда Трампа в отношении России принесло Украине и надежду, и потенциальное разочарование — хотя и не стало самым радикальным из возможных. Как отмечает CNN, по позитиву Трамп позволил членам НАТО приобретать американское вооружение для Украины.