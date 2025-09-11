Путин готовится устроить ад: озвучен страшный сценарий для Европы

Российская атака беспилотников на Польшу, которая является государством-членом НАТО, является не только агрессивным актом, но и намеренным тестом на решимость Запада, отмечают журналисты Sky News. По их словам, то, как Европа и Альянс сейчас отреагируют, может стать критически важным для дальнейшей безопасности всего континента.

Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Москва искусно пользуется стратегией так называемой "нарезки салями" — постепенных провокаций, каждая из которых отдельно не тянет на открытую агрессию, но вместе создают системную эскалацию.

"Россия использует серию малозаметных действий, чтобы добиться гораздо больших целей. Кремль шаг за шагом пересекает новые границы, не встречая серьезного сопротивления", – говорится в публикации.

Журналисты напоминают, что схожий подход Путин применил в 2014 году во время аннексии Крыма, используя неоднозначные действия, чтобы избежать немедленной реакции Запада. В результате запоздалый ответ определил судьбу полуострова.

"Последняя атака на Польшу — это уже не мелочь. Это демонстративный шаг: большой кусок той же салями. Теперь Запад должен ответить не словами, а действиями", — пишет Sky News.

По мнению авторов материала, хотя НАТО, вероятно, не активирует статью 5, отсутствие конкретной реакции лишь укрепит уверенность Кремля.

"Ожидаем много громких заявлений, но уже находившиеся санкции не остановили вторжение и вряд ли остановят новые шаги России. Эффективными были бы только те санкции, которые США до сих пор избегают — например, полное эмбарго на российскую нефть", — отмечают в издании.

Также отмечается, что Европа могла бы сделать гораздо больше, в частности, прекратить импорт энергоносителей из РФ. По подсчетам страны ЕС до сих пор ежегодно платят более 20 млрд евро за российскую энергию.

"Европа имеет экономическое преимущество, которое в 20 раз превышает возможности России, но не использует его ни для обороны Украины, ни для финансового давления на Кремль. В такой ситуации новые провокации — только вопрос времени", — заключают журналисты.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 10 сентября во время очередной массированной атаки России на Украину вражеские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Этот инцидент стал еще одним тревожным сигналом для стран-соседей, до сих пор считавших, что война касается только Украины. На фоне этих событий командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди обратился к польскому народу, опубликовав обращение в своем Telegram-канале.