Война с Россией Путин готовится оккупировать Украину из Приднестровья: в ВСУ насторожили срочным заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин готовится оккупировать Украину из Приднестровья: в ВСУ насторожили срочным заявлением

Военные подчеркивают, что введенные меры должны гарантировать готовность к любому развитию ситуации и сохранению стабильности в приграничном регионе.

4 мая 2026, 15:00
Клименко Елена

Ситуация на украинско-молдавской границе в районе Приднестровья остается под постоянным наблюдением украинских военных из-за фактора присутствия российских сил в этом регионе и общей нестабильности среды безопасности.

Фото: из открытых источников

В оперативном командовании "Запад" сообщают, что подразделения Сил обороны проводят регулярные проверки уровня боевой готовности, а также одновременно наращивают инженерное укрепление позиций на потенциально опасном направлении. Такие действия являются частью комплексной подготовки к возможным изменениям оперативной обстановки.

В военном ведомстве подчеркивают, что основная задача заключается в обеспечении способности быстро реагировать на любые сценарии развития событий и одновременно поддерживать контроль и стабильность в пограничной полосе. С учетом опыта боевых действий на других участках фронта оборонные структуры системно совершенствуют планирование и взаимодействие подразделений.

В ходе рабочей поездки командующего группировкой войск "Запад" бригадного генерала Владимира Шведюка был проведен детальный осмотр состояния частей, уровня их обеспечения, а также темпов развития фортификационных сооружений. Отдельно анализировалась организация логистического обеспечения, которое критически важно для устойчивого функционирования обороны.  

Дополнительное внимание было уделено сотрудничеству с местными общинами, вопросам безопасности проведения сельскохозяйственных работ, а также разминированию территорий и контролю потенциально опасных участков. Также оценивались возможности медицинской инфраструктуры региона по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

В командовании подчеркивают, что нынешние мероприятия направлены на формирование многоуровневой или эшелонированной системы обороны. Ее главная цель — обеспечить устойчивость границы и готовность войск оперативно действовать при возникновении каких-либо угроз.

Портал "Комментарии" уже писал, что реформа Государственного бюро расследований станет одним из ключевых требований для получения Украиной масштабного финансового пакета помощи от Европейского Союза в пределах €90 млрд. Речь идет о комплексном обновлении института, которое предусматривает его фактическую перезагрузку по аналогии с реформой Бюро экономической безопасности.



