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Путин готовится объявить о "победе" в войне против Украины

Путин может объявить о "победе" независимо от результата

сегодня, 19:48
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Кречмаровская Наталия

Российский президент Владимир Путин готовится объявить о "победе" в войне против Украины, невзирая на реальное положение дел. Этого можно ожидать вне зависимости от того, каким будет результат.

Путин готовится объявить о "победе" в войне против Украины

Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал министр обороны США Пит Гегсет во время брифинга на Мюнхенской конференции безопасности, пишет издание "РБК-Украина".

"Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат”, — отметил министр обороны США.

При этом он подчеркнул, что к счастью, храбрость украинцев и союзников, стоявших рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и не дала Путину достичь того, чего он хотел. По словам Гегсета, по намерениям российского диктатора это была вся Украина.

Глава Пентагона также подтвердил, что на переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным примет участие американский лидер Дональд Трамп.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", предположил, что Россия может готовиться к новому наступлению — это может быть как Украина, так и страны ЕС. Об этом глава Украины рассказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности. Он отметил, что, вероятно, Путин готовит войну против НАТО в следующем году.

По словам Владимира Зеленского, РФ уже подготовит 15 дивизий для усиления ситуаций на Белорусском направлении. Речь идет, как отметил президент Украины, о 100-150 тыс. бойцов, которые могут уйти в наступление на ЕС.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-gotuetsya-ogolositi-peremogu-popri-1739552731.html
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