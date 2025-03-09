Россия продолжает распространять тезис о том, что страны Европейского Союза и Украина намерены затянуть и усложнить войну, чтобы отвлечь внимание от долгосрочных планов России по войне с Западом. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

В частности, представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова 7 марта выразила свое возмущение по поводу саммита ЕС, состоявшегося 6 марта. Она охарактеризовала инициативы Европейского Союза по увеличению расходов на оборону и предоставлению финансовой помощи Украине как сознательное обострение конфликта между Россией и Западом, и назвала ЕС "милитаризованным союзом", который стремится к стратегическому поражению России. Захарова подчеркнула, что ЕС играет в "опасные геополитические игры" и якобы избегает возможностей для переговоров, которые могли бы привести к прекращению войны.

Аналитики указывают на то, что комментарии Захаровой игнорируют постоянные усилия Кремля по мобилизации внутренней поддержки войны в Украине, а также оправдывают длительную милитаризацию России. Они утверждают, что Россия ведет "опосредованную войну" с Западом на территории Украины и готовится к предстоящему будущему конфликту с НАТО.

"Усилия России по усилению военного присутствия в Беларуси, расширению своих военных возможностей и милитаризации общества указывают на подготовку к потенциальной войне с НАТО в будущем. Россия разместила системы ПВО С-300 в Беларуси в конце августа 2021 года и силы воздушно-космических сил в сентябре того же года", — сказано в сообщении.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп обсудил с помощниками возможность калибровки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы содействовать членам альянса, тратящим определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.