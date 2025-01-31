Недавно Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский в интервью для "ТСН.Неделя" отметил, что сейчас Украина не имеет систем, способных перехватывать российские ракеты типа "Орешник". Это побуждает нашу страну активно вести переговоры с партнерами для получения соответствующей техники.

Ракета "Орешеник". Фото: 24 Канал

По мнению военного эксперта Петра Черника, на эти вопросы следует обратить внимание. Он отметил, что рассматривая удар по Днепру в прошлом году, можно сделать вывод, что ракеты "Орешник" не обладали высоким качеством. В частности, на видео виден интенсивный свет, свидетельствующий о термическом сжигании, что подчеркивает слабость этого удара.

По словам Черника, считается, что "Орешник" может являться производной версией РС-24 "Ярс", которая является облегченной модификацией. Он подчеркнул, что в настоящее время системы, как MIM-104 Patriot или SAMP/T, не способны эффективно обезвредить такие ракеты, но также отмечает, что утверждать об абсолютной невозможности перехвата таких целей не совсем правильно.

Петр Черник отмечает, что США имеют систему THAAD, специально разработанную для перехвата подобных баллистических целей. Однако она очень дорогая, и одна установка стоит 2,5 млрд. долларов. Только США и Саудовская Аравия могут позволить себе такое оборудование. Но есть определенный оптимизм, поскольку США недавно разработали пусковую установку Typhon, способную отстреливать ракеты RIM-161 Standard Missile 3, предназначенные для уничтожения подобных баллистических угроз.

Эксперт также считает, что у Украины есть потенциал для разработки собственных систем. Черник напомнил, что большинство советских межконтинентальных баллистических ракет было разработано в Украине на предприятии "Южмаш". Поэтому есть научный и технологический потенциал для создания собственного зенитно-ракетного комплекса, который сможет эффективно противостоять угрозам типа "Орешник". Однако на сегодняшний день такие системы в Украине еще не готовы, хотя Черник уверен, что их разработка может быть осуществлена в ближайшем будущем при условии соответствующего финансирования и инженерных усилий.

Портал "Комментарии" уже писал, что старания российского правителя Владимира Путина, усиленно рекламирующего ракетный комплекс "Орешник", не исчезли впустую. Немецкие эксперты в секретном докладе заключили, что система противовоздушной обороны Германии в нынешнем ее состоянии уязвима для "Орешника" и может не справиться с ударом.