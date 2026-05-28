Главная Новости Общество Война с Россией Путин готовит страшный удар по важнейшей инфраструктуре Украины: раскрыт беспрецедентный план РФ
Путин готовит страшный удар по важнейшей инфраструктуре Украины: раскрыт беспрецедентный план РФ

Военный эксперт Игорь Романенко оценил риск атак российских БПЛА на трассу Киев-Чоп с территории Беларуси и предупредил о возможной эскалации

28 мая 2026, 15:20
Клименко Елена

Российские оккупационные силы продолжают использовать элементы гибридной войны, пытаясь найти новые способы воздействия на внутреннюю логистическую систему Украины. Одним из возможных направлений таких действий эксперты называют атаки на ключевые транспортные маршруты, обеспечивающие сообщение между регионами государства, заявил военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Фото: из открытых источников

По его словам, северное направление и территория Беларуси остаются важнейшими элементами в планировании российских воздушных операций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.  

Специалист отмечает, что потенциальной целью для атак может стать трасса Киев-Чоп – одна из главных транспортных артерий Украины, соединяющая столицу с западными регионами и границей ЕС. Романенко считает, что для противника подобные удары могут рассматриваться как эффективный инструмент давления на логистику и гражданское население.  

По мнению эксперта, удары по транспортной инфраструктуре с помощью беспилотников или баражирующих боеприпасов преследуют цель усложнить перемещение грузов, создать перебои в поставках и одновременно оказывать психологическое влияние на общество, пользующееся этими маршрутами.

Отдельное внимание Романенко обращает на риски эскалации при использовании воздушного пространства Беларуси для таких атак. По его словам, подобные действия могут существенно изменить характер конфликта и подтолкнуть Украину к более жесткому ответу в военной плоскости.

Эксперт отмечает, что в случае подтвержденных ударов с белорусского направления Киев будет вынужден реагировать, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему расширению и обострению боевых действий в рамках уже и так сложной гибридной войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина имеет потенциал сформировать условия, при которых оборонная система России может испытать системный провал, а боевые действия постепенно могут быть перенесены на территорию государства-агрессора уже в перспективе 2027 года.



