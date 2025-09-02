Кремлевский диктатор Владимир Путин в Пекине сделал заявление, что якобы Россия "никогда не била по энергетике", а лишь наносит ответные удары на украинские атаки нефтяной отрасли. В Центре дезинформации СНБО уверены, что таким образом он готовит себе информационное алиби для дальнейших ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Путин готовит себе алиби в Китае: о чем откровенно лжет

" Это чистая ложь. С 2022 года Россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно, воюет таким образом против гражданских. россияне атакуют тогда, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой. Также в этом году россияне не прекращали вообще никогда ударов по энергетике в отдельных регионах, граничащих с границей РФ ", – отмечает руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Он отмечает, что Путин сейчас пытается прикрывать свои нынешние удары и лжет об ответе за НПЗ, хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику и никогда их не прекращали.

" Обычный лжец. К сожалению, Путин регулярно участвует в информационных операциях России. Это часть очередной операции, аудиторией которой являются Запад и Глобальный Юг. Попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на нас самих ", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска продолжают атаковать Украину, а в большинстве – энергетическую инфраструктуру накануне отопительного периода.

Как отмечает военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флэш" Бескрестнов, враг начал активно использовать разведчики на территории Украины.

"По анализу маршрутов полетов развод БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро- и газовая инфраструктура", — отмечает "Флэш".

Военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает, что зима в Украине будет тяжелой, но все уже в первую очередь зависит от подготовки Украины на этот раз.