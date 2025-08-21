logo

Путин готовит россиян сбивать дроны с охотничьих ружей

21 августа 2025, 21:04
Ткачова Марія

Российский диктатор Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ организовать курсы для военных и гражданских добровольцев, где они будут учить сбивать беспилотники из обычного гладкоствольного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские государственные СМИ.

В документе говорится, что в программу подготовки должны привлекать не только солдат, но и добровольцев из числа населения. Для уничтожения дронов планируют использовать разные типы охотничьих ружей — от полуавтоматических и многоствольных до насосных дробовиков и моделей с сменными стволами.

Кроме того, Путин обязал ускорить поставки на фронт маскировочных сеток и обеспечить автомобили для "эвакуации раненых" средствами защиты от ударов дронов.

Такие решения Кремля свидетельствуют о том, что проблема украинских беспилотников становится все острее для российской армии. Только в ночь на 21 августа Силы специальных операций Украины взорвали вблизи Джанкоя эшелон с топливом для окупантов.

В тот же день украинская разведка сообщила об уникальной операции в районе временно оккупированного Железного Порта: дрон с лазерной подсветкой привел ракету по российскому катеру, уничтожив его вместе с экипажем.

Кроме того, ночью взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ — на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростове, на базе горючего в Воронежской области, а также на складах и логистических объектах армии РФ во временно оккупированном Донецке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным агентства Reuters, Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами согласовали предварительные варианты военной поддержки Украины после завершения войны с Россией. Об этом журналистам сообщили в Пентагоне.





