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Путин готовит полное уничтожение Украины: названа главная опасность "мирных инициатив" Кремля

Верить, что при нынешнем режиме Путина возможен стабильный мир — это наивная и необоснованная иллюзия, не имеющая никакой опоры в реальности или фактах

сегодня, 10:05 comments1510
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Клименко Елена

Риторика диктатора Владимира Путина о готовности к переговорам является лишь прикрытием для агрессивной военной политики Кремля. Пока Россия обстреливает украинские города, срывает гуманитарные инициативы и готовится к новым наступлениям, говорить об искренности намерений Москвы бессмысленно. Об этом заявил доктор политических наук, профессор ЧНУ им. Юрия Федьковича Анатолий Круглашов.

Путин готовит полное уничтожение Украины: названа главная опасность "мирных инициатив" Кремля

Фото: из открытых источников

По его мнению, слова о переговорах в исполнении Кремля преследуют одну цель — навязать Украине капитуляционный сценарий под видом "мирного урегулирования".

"Крайне трудно представить, что может заставить Путина по-настоящему сесть за стол переговоров. Если даже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев открыто заявляет, что цель переговоров – полное уничтожение Украины, то о каком мире можно говорить?", — отметил Круглашов.

Он подчеркнул: пока в России сохраняется нынешний политический режим, надеяться на устоявшийся мир — наивное и безосновательное ожидание. Путин демонстрирует миру собственное искаженное видение геополитического порядка, где Россия должна диктовать правила как минимум в рамках Евразии.

Также эксперт обратил внимание на нестабильность позиции США. Несмотря на заявления госсекретаря Марко Рубио о важности переговоров, прямое дипломатическое противодействие Москве остается слабым. В то же время Дональд Трамп публично обесценивает любые "красные линии", которые только подыгрывают Кремлю.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 6 июня по Украине был нанесен массированный комбинированный удар, который стал ответом на спецоперацию СБУ под кодовым названием "Паутина". Однако вместо того, чтобы продемонстрировать могущество Владимира Путина, этот удар лишь нашел слабые стороны российского руководства.



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