Путин готовит окончательное поражение Украине: на Западе раскрыли жесткий замысел РФ

Идея Владимира Путина ввести закон, который вроде бы предотвращал новое вторжение в Украину, не кажется убедительной. Это объясняется тем, что Россия уже дважды нарушала свои международные обязательства по ненападению, а сам Путин неоднократно обосновывал, что может изменять законодательство в зависимости от своих политических интересов, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стивена Виткоффа, на саммите в Аляске 17 августа Путин согласился "законодательно закрепить" гарантии, что Россия не приступит к новой агрессии против Украины или стран Европы. Это может означать принятие нового закона или внесение изменений в Конституцию РФ.

Однако аналитики обращают внимание на то, что практика показывает: Путин неоднократно менял Конституцию для своих целей. Один из наиболее явных примеров – манипуляции во время голосования в 2020 году, когда изменения позволили ему оставаться у власти до 2036 года.

Кроме того, два вторжения в Украину нарушили Будапештский меморандум 1994 г., согласно которому Россия обязывалась уважать украинский суверенитет и территориальную целостность, а также другие международные договоренности, такие как Минские соглашения.

Поэтому обещание Путина закрепить в российском законодательстве или Конституции положение об отказе от агрессии выглядит маловероятным и не является реальным уступком, отмечают в ISW. Нельзя считать, что он будет соблюдать этот закон после заключения мирного соглашения.

Что касается гарантий безопасности для Украины, то ситуация остается неясной. Кремль может вернуться к своим предложениям апреля 2022 года, фактически обесценивающим любые гарантии для Киева.

По информации Axios, после встречи с Путиным на Аляске, российский лидер выразил готовность обсуждать гарантии безопасности для Украины, даже назвав Китай возможным гарантом.

Также Виткофф уточнил, что на переговорах Трамп и Путин согласились, что США и Европа могут предложить гарантии защиты Украины от новой агрессии России, подобные статье 5 НАТО.

В ISW отметили, что упоминание Китая как одного из гарантов безопасности напоминает российскую инициативу мирного урегулирования 2022 года, когда среди гарантов были Китай, несколько западных стран и Россия.

главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский отметил, что даже в случае прекращения огня или так называемой "заморозки" войны, угроза для Украины со стороны России будет оставаться чрезвычайно высокой.