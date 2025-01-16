Путин готовит новую стратегию по Украине: когда ее применит

Российский диктатор Владимир Путин не оставит попыток полностью уничтожить Украину. Даже после прекращения боевых действий он применит другую стратегию. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что для Путина существование Украины является самым большим вызовом его режиму.

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"Ради Украины он пожертвует все, что угодно, включая Сирию или какими-то геополитическими влияниями. Путин не прекратит попыток уничтожить Украину как таковую и украинскую нацию, поскольку он считает, что существование термина "украинский" является вызовом "русскому миру", — сказал Климкин в интервью "BBC Украина".

Он отметил, что в какой-то момент российский диктатор, конечно, может перейти на другую не военную стратегию.

“Это не значит, что пауза в боевых действиях, определенная деэскалация приведет к тому, что он перестанет воевать против нас. Нет, эта война станет другой по содержанию, другой по форме”, — отметил он.

Однако даже после договоренностей Путин продолжит войну против Украины.

“Только что появится договоренность о паузе или деэскалации, называйте, как хотите, Путин переключится на подготовленную стратегию разрушения Украины. Россияне хотят сделать из нас буфер между Западом и своим миром, который они теперь считают неевропейским. Чтобы мы были несостоявшейся страной, в которой только они имеют реальное влияние, как экономическое, так и политическое”, — отметил Климкин.

По мнению бывшего министра МИД, Путин будет "бить" на перезагрузку политической модели.

“Вернутся разговоры о федерализации, об изменении нашей политической и общественной модели, попытке влиять на нашу реальность. Потому война за Украину не закончится с какой-то паузой, с прекращением огня”, — убежден Климкин.

Напомним, по словам Павла Климкина, как писал портал "Комментарии", переговоры об Украине проводят без Украины.



