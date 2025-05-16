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Путин готовит новое наступление в Украине из-за позиции Трампа: о чем идет речь

WSJ пишет о том, что Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину

сегодня, 11:52
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Кравцев Сергей

За зиму страна-агрессор захватила часть территории на востоке Украины, но ценой больших потерь и без стратегических прорывов. Неготовность президента США Дональда Трампа действовать радикально в отношении путинского режима развязывает Путину руки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

Путин готовит новое наступление в Украине из-за позиции Трампа: о чем идет речь

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Но Путин знает, что Украина исчерпает свой текущий запас американских боеприпасов за несколько недель", — говорится в публикации.

Журналисты обращают внимание, что после инаугурации Трампа Владимир Путин запустил 346 ракет и более 13 тысяч настоящих и ложных беспилотников по Украине, согласно подсчетам Института по изучению войны.

Аналитики отмечают, все на что решился Трамп – это на то, чтобы написать послание в сети: "Владимир, ОСТАНОВИСЬ!".

Этот призыв никак не сработал. Путин не остановился. В украинских городах продолжили погибать мирные жители Украины. 

"Лучший путь к миру -усилить давление на Москву. Трамп может начать со вторичных санкций против стран, которые покупают российские энергоносители", — отмечает WSJ.

Бывший главный экономист Министерства финансов США Эрик Ван Ностранд написал на этой неделе, что изъятие четверти российского нефтяного экспорта с рынка сократит нефтяные доходы Кремля на 20%. Мировая добыча нефти достаточно высока, чтобы не сильно поднять цены на газ в США.

"Трамп также может объявить о своей поддержке увеличения военной помощи для Украины. Когда Трамп наконец встретится с Путиным, Украина и Трамп будут вести переговоры с гораздо более сильной позиции. Мир через силу, как кто-то однажды это назвал", — заключает WSJ в редакционной статье.

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Источник: https://www.wsj.com/opinion/vladimir-putin-no-show-peace-talks-ukraine-russia-donald-trump-marco-rubio-df3fc6a6
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