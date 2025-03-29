Путин готовит масштабное наступление на Украину: на Западе раскрыли детали

Российская оккупационная армия готовится начать новое военное наступление на Украину. Журналисты узнали новые подробности. Об этом говорится в материале "Associated Press".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что, начав новое наступление на Украину, российский диктатор Владимир Путин ставит своей цель максимально усилить давление на Украину и укрепить позицию России на переговорах о прекращении огня.

"Этот шаг может дать главе Кремля Владимиру Путину все основания отложить обсуждение вопроса о прекращении боевых действий в пользу поиска новых территорий", — отмечают авторы материала, со ссылкой на украинские официальные лица, которые высказались на условиях анонимности.

По словам аналитиков и военных командиров на которых ссылается АР, с приближением весеннего сезона боевых действий Москва собирается провести многоцелевое наступление по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

Некоторые офицеры, мнением которых поинтересовались журналисты, не скрывают своей обеспокоенности и тем, что Россия может перебросить силы из Курской области в другие районы на востоке Украины.

По словам двух украинских командиров, Россия активизировала разведывательные миссии с целью обнаружения и уничтожения огневых позиций, беспилотных систем и других объектов, которые могут помешать будущему наступлению.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация продолжает агрессивные действия, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкционное давление, усиливать обороноспособность Украины и создать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины, сообщает Офис президента.



