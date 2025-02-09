logo

BTC/USD

96128.93

ETH/USD

2639.84

LTC/USD

108.02

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин готовит масштабное наступление, которое продлится 9 месяцев: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин готовит масштабное наступление, которое продлится 9 месяцев: детали

Относительное затишье на фронте связано не с мирными стремлениями Путина, а с подготовкой нового масштабного наступления

сегодня, 09:34 comments3808
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Уменьшение интенсивности боевых действий на фронте со стороны российских оккупантов связано с их подготовкой к возможному наступлению весной 2025 года, ориентировочно в конце марта — начале апреля, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Алексей Гетьман.

Путин готовит масштабное наступление, которое продлится 9 месяцев: детали

Владимир Путин

По его убеждению, главная причина снижения активности российских захватчиков – не истощение их сил, а подготовка к масштабным наступательным действиям.

"Ориентировочно они планируются на конец марта – начало апреля. Российские оккупанты готовят длительную наступательную операцию — от полугода до 9 месяцев, то есть практически на весь 2025 год. И это, несмотря на информацию о возможных мирных переговорах", — сообщил Гетьман.

По его словам, Россия перегруппировывает войска, в частности те подразделения, которые понесли значительные потери, а также накапливает технику и приводит ее в боеготовность.

При этом Гетьман отметил, что было бы слишком оптимистично считать, что украинские Силы обороны настолько ослабили врага, что он не способен продолжать боевые действия. По его оценкам, на фронте остается более полумиллиона российских военных. Да, в этом году и в конце прошлого Россия испытала отрицательный баланс как в технике, так и в живой силе — потери превышают возможности пополнения. Впрочем, как подчеркнул Гетьман, ресурсов у россиян еще достаточно для проведения наступательных операций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сообщил о том, что имеет план завершения войны в Украине. Впрочем, военные отмечают, что Путин не намерен идти на какие-либо уступки и хочет воевать. Именно поэтому военные прогнозируют, что 2025 будет тяжелым на фронте, с кровавыми боями высокой интенсивности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/rosijski-okupanty-gotuyutsya-do-tryvaloyi-nastupalnoyi-operatsiyi-na-ves-2025-rik-getman/
Теги:

Новости

Все новости