Путин готовит масштабное наступление, которое продлится 9 месяцев: детали

Уменьшение интенсивности боевых действий на фронте со стороны российских оккупантов связано с их подготовкой к возможному наступлению весной 2025 года, ориентировочно в конце марта — начале апреля, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Алексей Гетьман.

Владимир Путин

По его убеждению, главная причина снижения активности российских захватчиков – не истощение их сил, а подготовка к масштабным наступательным действиям.

"Ориентировочно они планируются на конец марта – начало апреля. Российские оккупанты готовят длительную наступательную операцию — от полугода до 9 месяцев, то есть практически на весь 2025 год. И это, несмотря на информацию о возможных мирных переговорах", — сообщил Гетьман.

По его словам, Россия перегруппировывает войска, в частности те подразделения, которые понесли значительные потери, а также накапливает технику и приводит ее в боеготовность.

При этом Гетьман отметил, что было бы слишком оптимистично считать, что украинские Силы обороны настолько ослабили врага, что он не способен продолжать боевые действия. По его оценкам, на фронте остается более полумиллиона российских военных. Да, в этом году и в конце прошлого Россия испытала отрицательный баланс как в технике, так и в живой силе — потери превышают возможности пополнения. Впрочем, как подчеркнул Гетьман, ресурсов у россиян еще достаточно для проведения наступательных операций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сообщил о том, что имеет план завершения войны в Украине. Впрочем, военные отмечают, что Путин не намерен идти на какие-либо уступки и хочет воевать. Именно поэтому военные прогнозируют, что 2025 будет тяжелым на фронте, с кровавыми боями высокой интенсивности.



