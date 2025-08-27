Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским: чем могут закончиться переговоры



Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не принесут ощутимого прорыва в урегулировании войны. Об этом в эфире чата на "Главреде" заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам эксперта, встреча Зеленского с Путиным возможна, и ее инициировал украинский президент. В то же время он стремится к тому, чтобы в переговорах участвовала третья сторона — Дональд Трамп.

Фесенко объяснил, что реальные переговоры возможны только при условии присутствия посредника. Трамп уже согласился на такую роль, однако со стороны Путина это может стать своеобразной ловушкой попыткой затянуть процесс или создать кризис. На этапе подготовки могут возникнуть дополнительные трудности, в частности, новые ультиматумы Кремля, которые будут содержать неприемлемые для Украины условия.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми уже три с половиной года идет кровавая война. Большинство граждан обоих государств ненавидят друг друга. Лидеры же еще больше. Им будет очень сложно просто разговаривать, не говоря уже о достижениях договоренностей. Если не будет модератора этой встречи, например, лидера страны, где она будет проходить, то даже начать диалог будет очень тяжело", — подчеркнул Фесенко.

Политолог считает, что в случае проведения переговоров в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган, поддерживающий отношения с обеими сторонами, мог бы выступить модератором и помочь начать диалог, после чего можно было бы попытаться достичь определенных договоренностей.

Фесенко подчеркнул, что встреча должна иметь четкую структуру и определенную повестку дня. Украина стремится договориться о прекращении огня, в то время как Путин настаивает на принятии Украиной условий российского "мирного соглашения".

Поэтому я не ожидаю никакого прорыва и конкретных договоренностей от встречи Зеленского с Путиным. В лучшем случае будет достигнуто соглашение о необходимости дальнейших переговоров вместе с Трампом. Никаких соглашений о завершении войны там не будет, разве что заранее вопрос обмена пленными. Но договоренности о завершении войны или сроках ее прекращения ожидать не стоит", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с РФ. На этой неделе в Украине планируют контакты со странами, которые могут стать площадкой для переговоров с Россией. Речь идет, в частности, о Турции, уже принимавшей несколько раундов украинско-российских переговоров, а также государства Европы и региона Персидского залива.

Президент добавил, что для эффективного давления на Россию нужны "новые шаги, новое давление, санкции и тарифы". Все это должно быть предварительно подготовлено, чтобы результативно использовать при переговорах.

Кроме того, стало известно, что руководитель офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров находились в Катаре, где встретились с министром обороны страны, шейхом Саудом бин Абдулрахманом бин Хасаном Аль-Тани.