Путин готовит ловушку: какой план хочет реализовать под объявлением перемирия

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил об установлении перемирия. Однако военные не слишком верят в кремлевские заявления.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что показывает желание Путина установить перемирие, и чем это может обернуться для Украины.

"Ни один здравомыслящий человек серьезно это не воспринимает перемирие Путина. Просто потому, что Кремль уже много раз соглашался — объявлял перемирие и... нарушал их более пятидесяти точно. Так что это чистая вода манипуляция. Цель тоже проста – дать пас Трампу, которого ступор в переговорах откровенно бесит”, — отметил военный эксперт

Путин, по словам Сазонова, пытается дать сигнал, что очень хочет мира, даже готов к перемирию.

"Но дальше они сто процентов выкатят свои нереальные условия. Мы даже знаем какие. Отдать им четыре области, признать их и Крым юридически частью России, сократить численность ВСУ и т.д.", — объяснил желание Путина военный ВСУ.

По словам Сазонова, российский диктатор стремится показать США, что готов к прекращению боевых действий хоть с завтрашнего дня. Однако при условии – вместе с ЕС решить два вопроса. Путин хочет добиться отмены санкций и давления на Киев по поводу отказа от территорий, а также полное принятие российских требований. Формально Путин хочет подыграть США – если будет установлен мир, хотя фактически это капитуляция Украины, то Трамп сдержит свое обещание.

"Схема действительно предельно проста, но... она не взлетит. Украина может согласиться на прекращение огня. На временное перемирие. Но ВСУ не уйдут с территории Украины, которую защищают. Здесь даже фантазировать не о чем. Не пойдут. И такого приказа не будет. Я действующий военнослужащий, поэтому не буду подробно раскрывать тему, почему не пойдут и почему не будет приказа. Просто поверьте – так будет и все это отлично понимают”, — отметил Сазонов.

По его словам, в целом эта идея Путина закончится провокацией Москвы и боевыми действиями.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", ответил на предложение Путина.



