Путин готовит ловушку: какой план хочет реализовать под объявлением перемирия

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Кречмаровская Наталия
Российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил об установлении перемирия. Однако военные не слишком верят в кремлевские заявления.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что показывает желание Путина установить перемирие, и чем это может обернуться для Украины.
Путин, по словам Сазонова, пытается дать сигнал, что очень хочет мира, даже готов к перемирию.
По словам Сазонова, российский диктатор стремится показать США, что готов к прекращению боевых действий хоть с завтрашнего дня. Однако при условии – вместе с ЕС решить два вопроса. Путин хочет добиться отмены санкций и давления на Киев по поводу отказа от территорий, а также полное принятие российских требований. Формально Путин хочет подыграть США – если будет установлен мир, хотя фактически это капитуляция Украины, то Трамп сдержит свое обещание.
По его словам, в целом эта идея Путина закончится провокацией Москвы и боевыми действиями.
Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", ответил на предложение Путина.
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