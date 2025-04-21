Украина не намерена отказываться от курса на НАТО, поэтому российский правитель Владимир Путин готовится к новой волне войны, заявил в эфире телеканала КИЕВ24 заявил Андрей Добрянский, представитель Украинского Конгрессового Комитета Америки.

Фото: скриншот

По его словам, официальный Киев не рассматривает возможность подписания никаких соглашений, предусматривающих отказ от членства в Североатлантическом альянсе.

Добрянский подчеркнул, что жестокость войны, в частности военные преступления, совершенные Россией, лишь укрепляют позицию Украины – любой компромисс, предусматривающий уступки агрессору, неприемлем.

По его прогнозам, Владимир Путин может активизировать боевые действия уже летом, пытаясь создать выгодные условия для будущих переговоров, позволяющих ему диктовать свои условия с позиции силы.

В этом контексте также растет значение позиции США. Дональд Трамп, потенциальный кандидат в президенты, не исключает сворачивания поддержки Украины, если его мирная инициатива не даст результатов. Андрей Добрянский выразил оптимизм по поводу прекращения войны, однако избежал конкретики по срокам, отметив лишь, что стремится как можно быстрее достичь мира.

В то же время эксперты отмечают, что любое ослабление поддержки или отказ от стратегического партнерства с НАТО может иметь катастрофические последствия для безопасности как Украины, так и всей Европы. Украина твердо стоит на позициях защиты независимости и курса безопасности на Запад.

Портал "Комментарии" писал, что если бы Россия не развязала полномасштабную войну против Украины, Швеция и Финляндия, вероятно, не присоединились бы к НАТО. Это одна из самых серьезных стратегических ошибок кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал военный эксперт и боец Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 канала.