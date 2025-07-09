Путин готовит коварный обман: раскрыт очередной коварный план диктатора

Историк и дипломат Роман Бессмертный в разговоре с YouTube-каналом РБК-Украина подчеркнул, что недавняя активизация Кремлем заявлений о потенциальных переговорах не имеет истинной основы. По его словам, такие сигналы из Москвы лишь частью стратегической игры, когда Россия оказывается в сложном положении на внешнеполитической арене.

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Он подчеркнул, что риторика об "открытости к диалогу" возникает именно в периоды, когда РФ теряет влияние или сталкивается с давлением. Цель такого поведения — заставить Запад, в частности, администрацию Трампа и европейские страны, ослабить поддержку Украины и уменьшить активность против Москвы.

Бессмертный отметил, что такое поведение Кремля носит системный характер: всякий раз, когда появляется внешняя угроза для российских властей, она сразу прибегает к заявлениям о переговорах, пытаясь создать иллюзию готовности к компромиссам.

Он обратил внимание, что подобные инициативы сопровождаются масштабной информационной кампанией — в частности, интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова венгерскому СМИ, которое, по словам Бессмертного, носит сугубо пропагандистский характер.

По мнению дипломата, это элемент влияния на Дональда Трампа, который в последнее время озвучивает намерения ограничить поддержку Киеву. Таким образом, Москва пытается управлять информационным пространством, создавая альтернативную картину событий, противоречащую реальному положению дел.

Как уже писали "Комментарии", известный украинский журналист и публицист Виталий Портников поделился своим видением четырех возможных сценариев завершения войны России против Украины. Он озвучил их на своем YouTube-канале, рассмотрев как пессимистические, так и осторожно оптимистические варианты развития событий.