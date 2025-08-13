Путин готовит хитрый замысел для Трампа: неожиданный сценарий саммита в США

Владимир Путин, обладая значительным опытом манипуляций и дипломатических игр, может использовать встречу с Дональдом Трампом для продвижения выгодных Кремлю сценариев. По его словам, Украина должна сохранять единство с Европейским Союзом, чтобы противостоять возможному политическому давлению, утверждает политолог Петр Олещук.

Фото: из открытых источников

"Есть соответствующие ливни относительно запросов российской стороны, которые абсолютно неадекватны", — подчеркнул Олещук.

Политолог обращает внимание, что пока отсутствует четкое понимание того, какие требования и условия будут обсуждаться во время вероятной встречи между Трампом и Путиным. Даже предварительного плана или проекта договоренностей пока нет. Обнародованные в СМИ требования России политолог считает "совершенно нереалистичными".

Олещук считает, что ключевой вопрос состоит в готовности американской стороны вообще вести диалог на таких условиях. В этом контексте он отмечает: Украине необходимо сохранять общую позицию с европейскими союзниками во избежание невыгодных решений.

"Путин очень умело манипулирует темой противостояния между Соединенными Штатами и Европой", – подчеркнул эксперт.

По мнению Олещука, Москва будет пытаться использовать переговоры по расколу Запада – создать иллюзию необходимости договоренностей за счет интересов Украины. Кремль может снова заигрывать с риторикой "традиционных ценностей", а также предложить разделение сфер влияния.

"Путин может говорить: зачем вам эта Европа? Давайте поделим мир, признайте наши зоны влияния, а в обмен мы будем совместно разрабатывать ресурсы Арктики", – заявил политолог.

Такую риторику, по словам Олещука, уже не раз использовали в российской внешней политике. И хотя он выглядит архаично, полностью исключать его эффективность в контексте новой геополитической реальности не стоит.

Как уже писали "Комментарии", заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Фадеев на брифинге перед саммитом на Аляске заявил, что Россия намерена полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщают российские СМИ.