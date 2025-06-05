Путин готовит болезненный ответ за удар СБУ по аэродромам: больше всего пострадает

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении поквитаться с Украиной за масштабную спецоперацию "Паутина". Как отметил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Фабрики новостей", РФ может ответить ракетным ударом по стратегически важным объектам, в частности, по Киевской ГЭС.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Из вариантов — применение баллистических ракет типа "Орешник", а в крайних сценариях даже использование тактического ядерного оружия.

"У Путина, как у настоящего диктатора с искаженной логикой, фантазии хватает. Прогнозировать его действия сложно, ведь удары могут быть как по большим городам — Киеву, Львову, Одессе или Днепру, так и по критическим энергетическим или инфраструктурным объектам", — пояснил Кривонос.

Он также обратил внимание, что поведение США в украинском контексте пока выглядит не совсем последовательным, поэтому Путин может действовать агрессивно, ориентируясь на реакции Вашингтона и Пекина.

В ответ на вопрос о готовности Украины к вероятной атаке генерал заверил: страна живет в состоянии войны уже много лет, поэтому Вооруженные силы постоянно готовы. Однако, по его словам, решающим будет уровень подготовки Воздушных сил к противодействию потенциальным ударам РФ.

Кривонос добавил, что в случае атаки ракетой с традиционной боевой частью по дамбе Киевской ГЭС значительных разрушений не произойдет, однако технические проблемы возможны.

Портал "Комментарии" писал, что министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что интенсивность российских атак на Украину, в том числе ежедневные массированные обстрелы беспилотниками, может сохраняться в течение всего 2025 года.