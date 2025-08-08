logo

BTC/USD

116826

ETH/USD

4053.2

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин готов завершить войну: на каких условиях
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин готов завершить войну: на каких условиях

Путин предложил прекращение войны в обмен на восток Украины: в США изучают план "заморозки" фронта - WSJ

8 августа 2025, 23:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский диктатор Владимир Путин передал администрации Дональда Трампа предложение о масштабном прекращении огня в Украине. Его условия подразумевают фактическое признание контроля РФ над оккупированными территориями на востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских структурах.

Путин готов завершить войну: на каких условиях

Путин готов закончить войну

Согласно этому плану Путин готов согласиться на прекращение боевых действий, если Вооруженные силы Украины полностью покинут территорию восточной части Донецкой области. Это станет первым этапом, по которому – по замыслу Кремля – линия фронта будет заморожена, а ситуация "застынет" в текущей конфигурации.

На втором этапе планируется переговорный процесс между Путиным и Трампом по согласованию окончательного мирного договора, после чего к обсуждению должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, как часть "гарантий", Путин предложил принятие внутреннего российского закона, который будет формально обязывать РФ не совершать агрессивных действий против Украины или стран Европы. Впрочем, как отмечают эксперты, такое законодательное обещание не имеет никакого международного веса и может быть в любой момент отменено.

В Белом доме вероятная встреча Трампа с Путиным уже оценивается как элемент новой геополитической игры, где Россия пытается воспользоваться неопределенностью в американской политике, чтобы зафиксировать выгодный себе вариант завершения войны.

Украинская сторона не получала официальных приглашений к участию в таких переговорах. В Киеве отмечают: любые мирные договоренности возможны только при условии полного вывода российских войск и восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Германии стремительно растет количество инцидентов с неизвестными беспилотниками: за последние три месяца было зафиксировано по меньшей мере 536 шпионских дронов, сообщает Bild со ссылкой на правительственные источники.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/putin-russia-ukraine-ceasefire-proposal-0021453b
Теги:

Новости

Все новости