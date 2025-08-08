Путин готов завершить войну: на каких условиях

Российский диктатор Владимир Путин передал администрации Дональда Трампа предложение о масштабном прекращении огня в Украине. Его условия подразумевают фактическое признание контроля РФ над оккупированными территориями на востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских структурах.

Путин готов закончить войну

Согласно этому плану Путин готов согласиться на прекращение боевых действий, если Вооруженные силы Украины полностью покинут территорию восточной части Донецкой области. Это станет первым этапом, по которому – по замыслу Кремля – линия фронта будет заморожена, а ситуация "застынет" в текущей конфигурации.

На втором этапе планируется переговорный процесс между Путиным и Трампом по согласованию окончательного мирного договора, после чего к обсуждению должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, как часть "гарантий", Путин предложил принятие внутреннего российского закона, который будет формально обязывать РФ не совершать агрессивных действий против Украины или стран Европы. Впрочем, как отмечают эксперты, такое законодательное обещание не имеет никакого международного веса и может быть в любой момент отменено.

В Белом доме вероятная встреча Трампа с Путиным уже оценивается как элемент новой геополитической игры, где Россия пытается воспользоваться неопределенностью в американской политике, чтобы зафиксировать выгодный себе вариант завершения войны.

Украинская сторона не получала официальных приглашений к участию в таких переговорах. В Киеве отмечают: любые мирные договоренности возможны только при условии полного вывода российских войск и восстановления территориальной целостности Украины.

