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Путин готов закончить войну в Украине: на Западе назвали условия Кремля

Путин требует официальных гарантий ведущих западных стран относительно нерасширения НАТО на восток

сегодня, 12:35
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Клименко Елена

Российский правитель Владимир Путин Владимир Путин выдвигает ряд условий для потенциального завершения войны в Украине . три источника в русских политических кругах, знакомые с течением неофициальных переговоров.

Путин готов закончить войну в Украине: на Западе назвали условия Кремля

Фото: коллаж comments.ua

Президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал свое желание завершить крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой. Однако, по данным СМИ, он все больше разочаровывается в позиции Кремля. успехов на фронте

По данным источников, после двухчасового разговора с Трампом на прошлой неделе Путин согласился работать над предыдущим меморандумом о потенциальном мирном соглашении. В документе планируется зафиксировать параметры прекращения огня, а также политические обязательства сторон.

Ключевым элементом позиции Кремля является требование юридического закрепления запрета на расширение НАТО, что предполагает исключение из будущего членства таких стран как Украина, Грузия, Молдова и другие постсоветские республики.

Портал "Комментарии" писал, что даже после возможного прекращения боевых действий и заключения мирных соглашений Путин не откажется от своей главной цели — захватить территории от Харькова до Одессы, заявил историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. Он отметил, что идея восстановления СССР – это уже прошлое, которое сегодня невозможно реализовать, несмотря на желание России. По словам Грицака, вопрос заключается в том, какие именно границы Путин хочет восстановить: будь то бывший Советский Союз, Российская империя, границы перед расширением НАТО в 2007 году, или же союз России, Беларуси и Украины. Однако точно сказать, что происходит в голове российского лидера, невозможно.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-ukraine-peace-wants-pledge-halt-nato-enlargement-sources-say-2025-05-28/
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