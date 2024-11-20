Путин готов сесть за стол переговоров: какие теперь условия выдвигает Москва

Российский диктатор Владимир Путин выразил готовность обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом возможность прекращения огня в Украине. Однако в Кремле не намерены идти на значительные территориальные уступки и требуют, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Дональд Трамп, который неоднократно публично говорил, что быстро завершит войну в Украине, возвращается в Белый дом в условиях усиления российских позиций. В настоящее время Россия контролирует территорию Украины размером в американский штат Вирджиния, продолжая наступление самыми быстрыми темпами с начала вторжения в 2022 году.

По данным источников, Кремль может согласиться на замораживание конфликта по текущей линии фронта. В то же время обсуждаются варианты раздела Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия считает своими, но полностью не контролирует.

Кроме того, Москва может лояльно отнестись к возможности уступок в некоторых районах Харьковской и Николаевской областей. Однако позиция по Крыму остается неизменной: этот регион не будет предметом переговоров.

Путин настаивает, что любое соглашение должно учитывать "реалии на местах" и опасается кратковременного перемирия, которое позволит Западу перевооружить Украину.

Украина, в свою очередь, продолжает настаивать на восстановлении контроля над всей своей территорией в границах 1991 года. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на уступки, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю.

Среди обсуждаемых условий – постоянный нейтралитет Украины, международные гарантии безопасности и ограничение численности украинских вооруженных сил. Однако разногласия по ключевым вопросам остаются неясны.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Украиной и РФ: Фицо обвинил Байдена.



