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Путин готов пожертвовать 20 миллионами солдат в войне с Украиной

Российский диктатор готов отправлять насмерть своих граждан в большом количестве.

сегодня, 20:35
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Автор:

Slava Kot

Бывший российский представитель России в ООН Борис Бондарев рассказал, что Путин готов потерять 20 млн своих людей за победу в войне против Украины. Такое заявление прозвучало в интервью с Бэтом Ригби на британском канале Sky News.

Путин готов пожертвовать 20 миллионами солдат в войне с Украиной

Путин готов пожертвовать 20 миллионами. Фото с открытых источников

Российский дипломат считает, что раньше Путину везло и президент России не поступал разумно, но именно на Украине его удача закончится.

Борис Бондарев утверждает, что поражение в войне для Путина будет означать политическую смерть в России, поэтому он бросит все силы для достижения цели.

"Он может пожертвовать 10 или 20 миллионами россиян, чтобы только выиграть эту войну, только чтобы вырезать всех украинцев, потому что это вопрос принципа. Для него это вопрос политического выживания", – говорит бывший российский представитель России в ООН Борис Бондарев.

Также в интервью Бондарев заявил, что НАТО должно еще больше помогать Украине оружием.

Борис Бондарев — один из немногих российских чиновников, которые высказались критически против вторжения России в Украину. Дипломат, находившийся в рабочих обязанностях в Швейцарии через три месяца после начала войны заявил свою позицию и ушел с поста, хотя при Борисе Бондареве такое решение он принял раньше, просто имел дела в России. Одно из таких дел это его кот, живший в Москве.

Кроме того, Бондарев утверждает, что после начала войны его коллеги россияне стали ему врагами, потому что были удовлетворены нападением России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин рассчитывает на своего союзника в Европе.

Также "Комментарии" писали о российской теннисистке, поддерживающей президента РФ,



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-vladimir-putin-would-sacrifice-20-million-soldiers-to-win-and-ensure-political-survival-exiled-diplomat-says-12726372
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