Путин готов отдать украинские земли: какое условие

Путин готов оставить Украине часть территорий в обмен на сухопутный коридор в Крым

11 августа 2025, 16:36
Автор:
Ткачова Марія

Российский диктатор Владимир Путин не исключает, что Украина могла бы сохранить формальный суверенитет над Херсонской и Запорожской областями при условии, что Россия получит гарантированный сухопутный доступ к оккупированному Крыму через эти регионы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Украинские чиновники рассматривают это предложение как очередную попытку Кремля выйти из международной изоляции, снизить риск новых санкций и использовать политическую инициативу Дональда Трампа для достижения целей, которые российская армия не смогла реализовать на поле боя.

По данным FT, ключевые требования Москвы остаются неизменными: официальный отказ Украины от членства в НАТО, закрепление безъядерного статуса, масштабная демилитаризация и так называемая денацификация.

Аналитики подчеркивают, что такие условия являются фактически ультиматумом, противоречащим украинской Конституции и международному праву, поскольку предусматривает ограничение суверенитета и безопасности государства под давлением агрессора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин готовятся к личной встрече на территории Соединенных Штатов. По данным CBS News со ссылкой на информированные источники, наиболее вероятным местом проведения переговоров станет Аляска.
По предварительным данным, встреча планируется на 15 августа 2025 года. Об этом Трамп уже публично сообщил, однако в Кремле пока официально не подтверждают ни дату, ни место.






Источник: https://www.ft.com/content/e1e4a1f3-422f-4a02-8b86-69271f12d63c
