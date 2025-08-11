Путин готов отдать украинские земли: какое условие

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российский диктатор Владимир Путин не исключает, что Украина могла бы сохранить формальный суверенитет над Херсонской и Запорожской областями при условии, что Россия получит гарантированный сухопутный доступ к оккупированному Крыму через эти регионы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
Российский диктатор Путин
Украинские чиновники рассматривают это предложение как очередную попытку Кремля выйти из международной изоляции, снизить риск новых санкций и использовать политическую инициативу Дональда Трампа для достижения целей, которые российская армия не смогла реализовать на поле боя.
По данным FT, ключевые требования Москвы остаются неизменными: официальный отказ Украины от членства в НАТО, закрепление безъядерного статуса, масштабная демилитаризация и так называемая денацификация.
Аналитики подчеркивают, что такие условия являются фактически ультиматумом, противоречащим украинской Конституции и международному праву, поскольку предусматривает ограничение суверенитета и безопасности государства под давлением агрессора.