Очередной "мирный план" Дональда Трампа, согласно которому Россия покинет Крым, а Украине вернут часть других оккупированных территорий, вызвал широкий резонанс. Для российского диктатора Владимира Путина такое соглашение может быть приемлемым, ведь потери Запорожья или Херсонщины не столь болезненны, как Крыма, сказал в эфире 24 канала российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Владимир Путин

По его словам, Путин годами выстраивал свою "легитимность" вокруг аннексии Крыма.

Согласно материалу CNN, "мирное соглашение" при посредничестве Трампа может предусматривать отказ Украины от претензий на Крым в обмен на возвращение части оккупированных территорий. Однако Галлямов отмечает, что лишение России Крыма станет значительно более важным успехом, чем возвращение Донбасса или Херсонщины и Запорожья.

"Отдать Украине полностью Херсонщину и Запорожье для Путина – это не самая тяжелая потеря. Могут выдать, мол, "тактически захватили, использовали в качестве плацдарма и элемента торга, но не такая уж и это наша территория", — отметил РФ.

При этом Галлямов добавил, что сложнее будет отказаться от Донбасса, ведь российская пропаганда годами подчеркивает, что "Донбасс наш". Крым же является самым большим символом политического проекта Путина, и его потеря нанесет диктатору сильнейший удар.

Галлямов также подчеркнул, что война, хоть и началась как форма политики, превратилась в самостоятельный процесс с собственной динамикой. Она больше зависит от событий в поле боя, чем от политических договоренностей.

По мнению россиянина, если ВСУ остановят российское наступление – это одна ситуация, если нет – совсем другая.

Если украинские войска установят контроль над, например, Курской областью, это коренным образом изменит баланс сил. Результат конфликта, по словам Галлямова, будет зависеть от успехов Украины на фронте, а не от предложенных "мирных планов".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , пойдет ли Украина на переговоры с Кремлем.



