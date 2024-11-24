Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении быстро завершить войну в Украине, организовав переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Однако маловероятно, что лидер Кремля готов к такому диалогу, особенно на фоне активных наступательных действий российских войск на Востоке Украины .

Владимир Путин

Издание подчеркивает, что после оглашения результатов выборов в США Путин заявил о готовности к переговорам по завершению войны. Однако он выдвинул условие: переговоры должны учитывать так называемые "реалии на земле". уверен в своем военном превосходстве.

Хотя экономика России ощутимо страдает от войны — цены на продукты ежемесячно растут на 9%, а процентные ставки превышают 20% — это еще не повлекло за собой критического кризиса. При этом аналитики прогнозируют, что запасы советского оружия у оккупантов могут иссякнуть до конца 2025 года.

Такая ситуация заставляет Кремль искать компромиссы: вероятно, Путин рассматривает начало переговоров в 2024 году, но не будет прекращать боевые действия, используя их как рычаг влияния, в частности, для атак на гражданское население, если ход диалога не будет отвечать его интересам.

В статье говорится, что, несмотря на возможные паузы в военных действиях, успех Украины в отстаивании суверенитета зависит от уровня ее вооружения. артиллерии и материально-технической поддержки

В то же время, арестованные российские активы на сумму $300 миллиардов, хранящиеся в банке Euroclear, могут стать источником финансирования для закупки оружия для Украины. В случае такого решения со стороны ЕС и Великобритании Трамп сможет сократить американские расходы на помощь Украине.

Как отмечает The New York Times, недавний удар российской баллистики по Днепру имел больше политическую, чем военную цель. Кремль стремится усилить свои позиции перед возможными переговорами после инаугурации Трампа, демонстрируя свою силу. факторов: позиции Путина, военной поддержки Украины и международного давления на Россию. Время покажет, сможет ли новая администрация США достичь мира на условиях, гарантирующих суверенитет Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , готова ли РФ начать войну с НАТО.



