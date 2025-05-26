Путин готов к завершению войны: озвучен шокирующий сценарий

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский диктатор Владимир Путин действительно стремится прекратить войну против Украины, однако хочет сделать это на выгодных для себя условиях.

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По словам дипломата, речь идет не о справедливом мире, а о сценарии, который позволил бы Кремлю выйти из ситуации без серьезных потерь и при этом частично сохранить лицо. Такое развитие событий, по оценке дипломата, будет означать стратегическое поражение как США, так и Европейского Союза, ведь это продемонстрирует слабость Запада перед авторитарными вызовами.

Климкин отметил, что у российского руководства есть свои пределы в переговорах и не может позволить себе уступки, которые будут выглядеть как поражение.

"Путин пытается найти выход, используя фактор Трампа. Он хочет не капитуляции, а компромисса, который частично учтет позиции Москвы. Это точно не будет вариант, приемлемый для Украины, и даже не будет соответствовать американскому видению мира", — подчеркнул экс-министр.

Климкин убежден, что согласиться на продиктованные Россией условия — это дать сигнал о том, что демократические страны готовы мириться с агрессией, если она длится достаточно долго. Такой подход сомневается в эффективности всей западной политики сдерживания и поддержки.

В свою очередь президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Путин хочет прекращения войны. Хотя он признает, что лидер Кремля может обманывать.

"Я думаю, Путин хотел захватить всю Украину, но этого не произошло благодаря мне", — сказал Трамп.

28 апреля он снова призвал российского президента завершить боевые действия, отметив, что не уверен в его искренности.

Портал "Комментарии" писал, что один из ключевых принципов, которого должна придерживаться Украина в противостоянии с Россией, — это полный отказ от участия в любых разговорах относительно так называемых "первопричин конфликта", отмечает юрист Андрей Магера.