Путин готов к войне с НАТО: что уже начало происходить
Путин готов к войне с НАТО: что уже начало происходить

Владимир Зеленский считает, что ударом дронами по Польше Путин проверяет, к чему готово НАТО

16 сентября 2025, 08:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин решил перейти от слов к конкретным шагам. Вторжение российских дронов в Польшу – это проверка главы Кремля, на что способно НАТО в случае нанесения первого удара. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Sky News" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Путин готов к войне с НАТО: что уже начало происходить

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

После новостей о том, что британские истребители выполняли задания по противовоздушной обороне над Польшей из-за дронов РФ, журналист спросил Зеленского, какое послание Путин посылает европейцам.

Глава украинского государства считает, что это своего рода проверка, на что готов Альянс.

"Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", — высказался президент.

Также Владимир Зеленский считает, что нарушив воздушное пространство Польши, РФ посылает Западу еще один сигнал по поводу Украины.

"Они посылают еще один сигнал. Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, потому что они могут понадобиться вам самим", — резюмировал глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Источник: https://news.sky.com/story/zelenskyy-makes-demand-of-trump-and-issues-warning-to-nato-13431947
