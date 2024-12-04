Путин готов к новой эскалации: от чего зависит решение

РФ готова прибегнуть к еще более "сильным военным средствам" в войне с Украиной, если США и их союзники не признают, что ее нельзя испытывать бесконечно. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью CNN, сообщает портал "Комментарии".

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"Риски высокие, и они растут, и это достаточно тревожно", — сказал Сергей Рябков и добавил, что нынешняя геополитическая напряженность была неслыханной даже со времен "пика холодной войны".

По словам представителя РФ, "волшебного решения" в войне нет. Он заявил, что на Западе, в частности в США, не хватает здравого смысла и "воздержания, где люди, кажется, недооценивают нашу решимость защищать наши основные интересы национальной безопасности".

Сергей Рябков отметил, что нельзя недооценивать риск военной эскалации и он зависит от решений в Вашингтоне, сказал Рябков, ссылаясь на "очень очевидную несостоятельность правительства США по-настоящему понимать, что на Москву нельзя давить до бесконечности".

"Настанет момент, когда мы не увидим другого выхода, кроме как прибегнуть к еще более сильным военным средствам", — сказал министр, добавив, что эскалация вряд ли произойдет "сразу".

"Но тенденция есть", — уточнил представитель РФ.

Относительно нового пакета помощи Украине от США в размере 725 миллионов долларов он назвал это попыткой поставить Киев в "сильнейшую позицию", поскольку Россия усиливает свои атаки, а Байден готовится уйти с должности менее чем через два месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин готов полностью сжечь Украину ядерным ударом.



