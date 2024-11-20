Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы заявил о готовности обсуждать соглашение о прекращении огня в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Однако Кремль четко обозначил красные линии, предусматривающие отказ Киева от вступления в НАТО и исключающие значительные территориальные уступки, сообщает Reuters.

Переговоры Украины и РФ

По данным пяти нынешних и бывших российских чиновников, Россия может согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Трое из них уточнили, что возможен диалог по территориальному разделению части оккупированных областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Кроме того, говорится в материале, Москва якобы допускает вывод войск с некоторых территорий Харьковской и Николаевской областей, однако отмечает, что любое соглашение должно учитывать "реалии на земле".

Впрочем, как подчеркивают журналисты, Путин выразил обеспокоенность тем, что временное перемирие может дать Западу возможность перевооружить Украину. Это, по его словам, способно затянуть конфликт и ужесточить требования Москвы.

Решение администрации Джо Байдена позволить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, по мнению аналитиков, усложнило перспективы переговоров. Это может усилить позиции сторонников жесткой войны в Кремле, требующих расширения территориальных захватов.

Кроме того, издание добавляет, что Кремль настаивает на получении гарантий безопасности для России, включая нейтралитет Украины, ограничение численности ее Вооруженных Сил и защиту прав русскоязычного населения.

Как подчеркнул директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг, новоизбранный президент США является "единственным человеком, способным объединить обе стороны для мирных переговоров". При этом российско-американский эксперт Димитри Саймс считает, что прекращение огня может быть достигнуто относительно быстро. Однако долгосрочное соглашение, учитывающее интересы безопасности обеих сторон, является сложной задачей.

Условия Кремля и позиция Запада формируют непростой контекст, в котором предстоящие переговоры могут стать ключевым этапом в поиске разрешения конфликта, говорится в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , может ли Трамп отменить разрешение Байдена бить по территории РФ западным оружием.



