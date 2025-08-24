Путин готов к мирному соглашению с Украиной: на Западе назвали ключевое условие

Российский диктатор Владимир Путин может быть открыт к идее окончания войны против Украины путём переговоров, но исключительно на условиях Кремля. Об этом пишет политический аналитик Марк Галеотти в своей статье The Times.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Галеотти, до сих пор ключевым препятствием для дипломатии было нежелание Запада публично признать, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, а оккупированные территории не будут освобождены быстро. В свою очередь Путин не согласится на прекращение огня без переговоров.

Однако последние заявления президента США Дональда Трампа изменили контекст. Во время встреч с Путиным на Аляске и Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп прямо очертил эти обстоятельства. По мнению политического обозревателя, таким образом, Путин осознал, что у него открылось "окно возможностей" для переговоров.

Галеотти напоминает, что, несмотря на уступки, которые озвучил Трамп в отношении Украины, Кремль в переговорах обычно продолжает выдвигать ультимативные требования. Вместо поиска компромиссов Россия часто предъявляет чрезмерные или откровенно неприемлемые требования. В качестве примера аналитик упоминает требование передать часть Донецкой области в обмен на "урегулирование линии фронта".

По его словам, это делает процесс переговоров непредсказуемым, ведь непонятно, где проходит настоящая красная линия Москвы, а где только ее тактический ход. Аналитик считает, что у Кремля есть несколько причин рассмотреть диалог, кроме желания избежать конфликта с Вашингтоном. Среди них стремление показать Зеленского как препятствие на пути к мирному соглашению, создание напряженности внутри Европы и осознание растущих издержек войны и рисков внутреннего недовольства.

"России не нужно вести бесконечную войну; ей просто нужно воевать дольше Украины. Из-за последних событий на поле боя, трудностей с набором войск в Украине и сокращения объемов помощи США, Путин считает — правильно или нет — что время на его стороне", — указывает аналитик.

Таким образом, Марк Галеотти прогнозирует, что Путин действительно может пойти на переговоры, однако только на своих условиях. Аналитик советует Украине взять инициативу в свои руки и добиваться серьезных переговоров с РФ, хотя бы для того, чтобы "заставить Путина открыть карты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал в США дали ответ, почему Путин на самом деле не хочет встречаться с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что США одобрили продажу Украине мощного оружия.