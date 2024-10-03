Путин этого не переживет: руководитель разведки Эстонии оценил развитие событий на войне

Поражение России в войне против Украины станет роковым для российского диктатора Владимира Путина, убежден руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин. По его словам, Запад должен сделать все, чтобы Россия по окончании войны в Украине вышла ослабленным государством и с внутренними конфликтами.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото: epa.eu

Каупо Розин в программе DW Conflict Zone рассказал о важности окончания войны в Украине для всего мира и будущего России и ее лидера Владимира Путина. По словам Розина, Россия может вступить в глобальный конфликт, если Путин почувствует, что может избежать последствий после полномасштабной агрессии.

"Первый большой вопрос – чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в этом случае. Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой Россия, допустим, выйдет из нее победителем, очень уверенным в себе государством, все расчеты она будет делать, исходя из этой новой ситуации", – считает Каупо Розин.

По его словам, Россия в этом случае может расширить свою агрессию на другие страны. Поражение России, по мнению Розина, может привести к внутреннему кризису, с которым власти РФ будут вынуждены бороться, а также это может стать шансом для стабилизации ситуации безопасности в Европе. Начальник эстонской разведки считает, что Запад должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из конфликта ослабленной.

"Я думаю, что Путин не переживет поражение России", – говорит Розин.

Еще один важный фактор – время, которое понадобится России на восстановление своих вооруженных сил. Розин отмечает, что для восстановления потерь в живой силе и технике России понадобятся годы. Однако, по его словам, страна не сможет быстро вернуться к уровню боеспособности, который она имела до войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне злы на Путина и считают его действия "стыдом и позором".

Также "Комментарии" писали, что в Польше назвали страну, которая может остановить Путина.