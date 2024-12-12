Путин этого боится больше всего: каким государством готовится стать Украина

Для демонстративного удара ракетой "Орешник" российский диктатор не случайно избрал город Днепр и расположен в нем завод "Южмаш". Украина активно работает над собственной баллистической ракетой, и, вероятнее всего, ее делают именно там. Москва догадывается об этом и не может скрыть своего беспокойства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Южмаш. Фото: из открытых источников

"Один из самых крупных и самых известных промышленных комплексов Советского Союза, который сегодня производит ракетную технику и другое оружие, был поражен в городе Днепр в Украине", — похвастался Путин в эфире телевидения после этого ракетного удара.

Хотя Кремль подавал удар по Днепру как месть за удары американскими ATACMS и британскими Storm Shadow по российской территории, выбранная цель показала, что на самом деле Россия боится не западных ракет в руках ВСУ, а появления у Украины своих собственных ракет. Ракет, на использование которых коварные англосаксы уже не наложат свои спасительные для РФ ограничения.

До сих пор Украина избивала по Москве только беспилотниками собственного производства. Но баллистическая ракета – уже совсем другой уровень сдерживания, отмечают авторы публикации. А о том, что Украина действительно работает над собственной ракетой, украинские власти говорили уже не раз.

Обнародованные в сети спутниковые снимки не засвидетельствовали существенных разрушений на месте прилета "Орешника". Жители Днепра, города, где когда-то треть горожан работали на "Южмаше", говорят, что завод действительно строился с расчетом, чтобы выдержать удар американской ядерной бомбы. Там глубоко под землей – целый город.

"Россиянам туда не достать", — с веселым удовольствием объяснила журналистам 66-летняя Тамара Ивановна, чей отец когда-то работал на заводе.

Авторы публикации отмечают, что именно на "Южмаше" создали межконтинентальную ракету Р-36, которую американцы вполне официально называют "Сатана" за ее способность уничтожить любой американский город. Конечно, сегодня Украине не по карману те бюджеты, которые завод имел при СССР. Однако народ, создавший "Сатану", никуда не девался. Считается, что последние 10 лет Украина активно работает над ракетой "Гром-2" с дальностью полета в 500 км. Этого вполне достаточно, чтобы попасть в Кремль.

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