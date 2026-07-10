"Путин это точно понимает": озвучено громкое заявление об окончательном поражении диктатора в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что страна оказалась в "окне возможностей", ведь за последнее время существенно усилила свои позиции как на фронте, так и в воздухе. По его словам, эти изменения уже признают международные партнеры, а Россия постепенно упускает свои преимущества.

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Глава государства подчеркнул, что главной причиной укрепления Украины является работа украинских военных, которым он выразил благодарность за успешное выполнение боевых задач.

"Сейчас у нас окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты. Прежде всего, благодаря нашим военным", — отметил Зеленский.

Президент убежден, что Кремль также отдает себе отчет в изменениях на поле боя. По его словам, российский лидер Владимир Путин получает информацию о реальной ситуации и понимает, что преимущество России уже не очевидно.

"Путин – знает ли он это или нет, – но он точно получает информацию и понимает, что сейчас у него преимущества нет. Есть баллистика, есть действительно абсолютно трагические и страшные удары по гражданскому населению нашего государства, но это единственное преимущество, которое у него осталось. Больше ничего нет", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, такую оценку ситуации разделяют и западные партнеры. Президент сообщил, что во время саммита провел переговоры не только с президентом США Дональдом Трампом, но и со многими другими мировыми лидерами, в том числе теми, с кем раньше еще не было личных встреч.

"Мы говорили и с Президентом Трампом, и во время саммита встречался со многими разными лидерами. Все отмечают одно: Украина стала сильнее", – подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", Россия все активнее применяет баллистические ракеты, пытаясь воспользоваться ограниченным количеством противоракет у партнеров Украины. Кремль не накапливает большие запасы вооружения, а запускает ракеты сразу после их производства, чтобы постоянно давить на украинскую ПВО. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.