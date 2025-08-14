Путин едет в Трамп подготовленным: в США рассказали, как он может положить его на "лопатки"

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Первая с 2019 года личная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным вызывает обеспокоенность экспертов по поводу возможных последствий для Украины.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Как сообщил "Телеграфу" бывший советник президента США по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон, глава Кремля уже делает шаги по установлению контроля над форматом переговоров. По его словам, Путин стремится не только обсуждать двусторонние отношения, но и начать более широкий стратегический диалог с США, включая вопросы ядерного оружия, НАТО и расположение военных сил в Европе.
Болтон отметил, что российский президент может использовать предложение режима прекращения огня как выгодную тактику, что фактически закрепит новую линию разграничения между Украиной и Россией. Он сравнил это с демилитаризованной зоной, которая после 1953 года стала долгосрочной границей Северной и Южной Кореи.
Он подчеркнул, что результаты переговоров непредсказуемы, а сегодняшнее заявление Путина свидетельствует о его намерениях влиять на Трампа разными хитрыми способами.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Трампа направили последний сигнал Путину перед саммитом на Аляске. Президент США Дональд Трамп выступает против усиления или введения новых санкций против России, предпочитая дипломатические методы для завершения войны РФ против Украины. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News накануне запланированной встречи Путина и Трампа на Аляске.Левитт подчеркнула, что одним из ключевых преимуществ переговорного стиля Дональда Трампа является способность не раскрывать свои возможные шаги, сохраняя при этом широкий набор инструментов для действий в случае необходимости.