Первая с 2019 года личная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным вызывает обеспокоенность экспертов по поводу возможных последствий для Украины.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщил "Телеграфу" бывший советник президента США по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон, глава Кремля уже делает шаги по установлению контроля над форматом переговоров. По его словам, Путин стремится не только обсуждать двусторонние отношения, но и начать более широкий стратегический диалог с США, включая вопросы ядерного оружия, НАТО и расположение военных сил в Европе.

Болтон отметил, что российский президент может использовать предложение режима прекращения огня как выгодную тактику, что фактически закрепит новую линию разграничения между Украиной и Россией. Он сравнил это с демилитаризованной зоной, которая после 1953 года стала долгосрочной границей Северной и Южной Кореи.

"Путин всегда подходит к таким встречам очень подготовленным. Он у власти уже 25 лет и хорошо знает, что ему нужно знать о русской и украинской истории. Трамп же будет в основном неподготовленным. Его будет сопровождать Стив Виткофф, чье неправильное понимание слов Путина в прошлую среду могло, к сожалению, и привести к этому саммиту", — заявил Болтон.

Он подчеркнул, что результаты переговоров непредсказуемы, а сегодняшнее заявление Путина свидетельствует о его намерениях влиять на Трампа разными хитрыми способами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Трампа направили последний сигнал Путину перед саммитом на Аляске. Президент США Дональд Трамп выступает против усиления или введения новых санкций против России, предпочитая дипломатические методы для завершения войны РФ против Украины. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News накануне запланированной встречи Путина и Трампа на Аляске.

Левитт подчеркнула, что одним из ключевых преимуществ переговорного стиля Дональда Трампа является способность не раскрывать свои возможные шаги, сохраняя при этом широкий набор инструментов для действий в случае необходимости.

Комментируя предстоящую встречу между Трампом и Путиным, спикера призвала оценить результаты, достигнутые за последние семь месяцев. По ее словам, Трамп получил в наследство от Джо Байдена жестокую войну, унесшую жизни миллионов людей в России и Украине, но благодаря его стремлению остановить конфликт стороны начали прямой дипломатический диалог.