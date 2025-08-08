logo

Путин довел Россию до пропасти: раскрыты шокирующие данные о бюджете Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин довел Россию до пропасти: раскрыты шокирующие данные о бюджете Кремля

Экономика России приходит в упадок из-за войны, и, как отметил Андрей Ермак, бюджетный дефицит уже превысил запланированный на год уровень.

8 августа 2025, 12:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Экономика Российской Федерации продолжает нести серьезные потери из-за затяжной войны против Украины. Только за июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг рекордных 13 миллиардов долларов США. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он охарактеризовал российский бюджет как "пузырь", который вот-вот лопнет. По словам Ермака, только за семь месяцев 2025 года – с января по июль – дефицит составил уже 54 миллиарда долларов, превысив запланированные на весь год показатели. Расходы бюджета РФ выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как доходы поднялись лишь на 2,8%.

"Можно сколько угодно притворяться Сауроном, но когда твоя экономика разваливается из-за агрессивной войны, ты — не темный властитель, а жалкий Голум, пытающийся прикрыть свой дырявый карман", — иронизировал Ермак в соцсетях.

Следует отметить, что экономическая слабость РФ уже привлекла внимание мировых СМИ. Так, Bloomberg сообщил, что хотя Москва и демонстрировала устойчивость в начале санкционного давления, ее экономика в настоящее время демонстрирует четкие признаки истощения. Речь идет о системных "трещинах" в структуре российской экономики, которая оценивается более чем в 2 триллиона долларов.

В то же время, согласно оценкам Foreign Policy, Россия при нынешних обстоятельствах — при действующих санкциях и темпах войны — может удерживать активную фазу боевых действий еще ориентировочно три года. Однако это станет все более тяжелой задачей в условиях растущего давления на бюджет, который и без того теряет стабильность.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским журналистка затронула тему Курской операции, после чего спросила, видит ли он потенциал для нового, столь же решительного наступательного действия. Генерал ответил с улыбкой, заметив: "Почему дерзкой?" и подтвердил, что планы на будущее действительно есть.



Источник: https://t.me/ermaka2022/6739
