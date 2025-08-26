Правитель России Владимир Путин глубоко ошибается, если рассчитывает выиграть войну путём затягивания времени. Вместо иллюзий по поводу своего преимущества, он должен как можно быстрее перейти к прямым переговорам с Киевом, заявил заместитель председателя комитета по международным делам Бундестага Иоганн Вадефуль в комментарии для Tagesschau.

Фото: из открытых источников

Политик подчеркнул, что затягивание войны не даст Москве стратегического преимущества.

"Если Путин думает, что может выиграть временем, он жестко ошибается", — сказал он.

В то же время Вадефуль подчеркнул, что давление на РФ нужно только усиливать. По его словам, Евросоюз уже работает над 19 пакетом санкций против Кремля, ведь нынешняя позиция России не дает оснований для деэскалации.

Свою позицию также озвучил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. Он отметил, что Москва не демонстрирует ни малейшего стремления к миру, что подтверждается как ее военными действиями, так и политической риторикой.

"Россия, как страна-агрессор, пока не проявляет подлинной готовности к политическому урегулированию", — подчеркнул чиновник.

На этом фоне с резким заявлением выступил и президент США Дональд Трамп. Он предупредил, что Россия может столкнуться с "очень серьезными последствиями", если не прекратит войну в ближайшее время. По словам Трампа, США готовы вмешаться, если не будут заключены договоренности о прекращении боевых действий в ближайшие две недели.

Он также назвал войну в Украине "персональным конфликтом", который должен быть как можно быстрее прекращен.

