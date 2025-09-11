Путин допустил стратегическую ошибку: какое ключевое решение для Украины может принять НАТО

В ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников залетели на территорию Польши, где были сбиты средствами ПВО или упали после истощения горючего. По мнению политического обозревателя Виктора Андрусива, российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку атаковав Польшу и теперь Москву может ждать ответ за проявление агрессии.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виктор Андрусив указывает, что страны НАТО, реагируя на залет беспилотников РФ в Польшу, получили возможность ответить Путину, а именно создать бесполетную зону над Украиной.

"Путин сегодня допустил стратегическую ошибку. Залет беспилотников в Польшу дает все основания странам НАТО объявить о беспилотной зоне над Украиной! Это ответ абсолютно логичен на его провокацию и в целях безопасности НАТО. Фактически, Путин создал сам основания для этого, и его угрозы лишены смысла, поскольку он уже фактически проявил агрессию", – считает Андрусив.

По его мнению, подобный шаг хоть и поднимает уровень эскалации, однако он может приблизить замораживание войны. По словам Андрусива, у Путина нет возможности действовать в ответ, кроме как применения ядерного оружия, однако бесполетная зона над Украиной не представляет прямой угрозы для РФ, и такие действия НАТО обоснованы на шаги Москвы.

Несмотря на это, Андрусив отмечает, что этому шагу может помешать именно НАТО, которое может упустить шанс, что дал Альянсу российский диктатор.

"Правда, есть нюанс — это отсутствие у НАТО каких-либо яиц. Поэтому надеяться, что они воспользуются этой грандиозной ошибкой путина — бесполезно", — отметил Андрусив.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Кремля на российскую атаку по Польше.

Также "Комментарии" писали, что Польша заявила о намерении активировать статью 4 НАТО после атаки России.