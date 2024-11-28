Путин допустил применение ракеты «Орешник» в течение дня

Кремлевский диктатор Владимир Путин опять решил попугать Украину и Запад применением межконтинентальной ракеты "Орешник". Он даже намекнул, что якобы ударить этой ракетой по Киеву РФ может даже и сегодня.

Владимир Путин

"Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня все возможно", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Помимо этого, Путин заявил, что одновременное использование нескольких ракет средней дальности "Орешник" по силе сопоставимо с ядерным ударом.

"Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу — два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду", — заявил кремлевский диктатор.

Также Путин заявил, что если в распоряжение Украины передадут ядерное оружие, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения.

"В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения", — отметил глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в течение двух последних дней запустила по Украине сто ракет. По его словам, якобы таким образом она отреагировала на удары, которые были произведены вглубь российских территорий. "Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", — сказал он.



