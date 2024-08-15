Путин допустил ошибку: какое решение принял диктатор по поводу боев в Курской области

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин допустил ошибку, когда назначил своих ближайших соратников руководить освобождением Курской области, считает военный аналитик и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. По его словам, Путин создал два центра принятия решений, конфликтующих между собой.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Михаил Самусь в интервью изданию Obozrevatel проанализировал принятые Путиным решения по украинскому наступлению на Курскую область. По его словам, Путин допустил роковую ошибку создав новый центр принятия решений.
Военный аналитик указывает на решение Путина назначить куратором операции в Курской области своих ближайших соратников Алексея Дюмина и Виктора Золотова. По словам Самуся, это создаст конфликт между руководящими центрами, которые будут конфликтовать из-за ресурсов для достижения своих целей, в частности, за солдат и военную технику. Дюмин и Золотов должны выбить украинских военных из Курской области, а у Герасимова есть задача оккупировать весь Донбасс до конца года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сможет ли Путин ответить на украинское наступление на Курскую область.
Также "Комментарии" писали, что в Литве назвали бои в Курской области унижением Путина.
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