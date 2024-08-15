Путин допустил ошибку: какое решение принял диктатор по поводу боев в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин допустил ошибку, когда назначил своих ближайших соратников руководить освобождением Курской области, считает военный аналитик и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. По его словам, Путин создал два центра принятия решений, конфликтующих между собой.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Михаил Самусь в интервью изданию Obozrevatel проанализировал принятые Путиным решения по украинскому наступлению на Курскую область. По его словам, Путин допустил роковую ошибку создав новый центр принятия решений.

"На самом деле Россия поставлена перед стратегической дилеммой: либо прекращать наступление на востоке Украины, собирать достаточные силы и пытаться выбивать украинские войска из Курской области, либо принять неправильное решение, которое Путин, в принципе, уже принял – пытаться продолжать наступать в Украине и пытаться решить эту, как они говорят, "проблему Курской области" теми силами, которые можно будет собрать вне основных направлений наступлений", — считает Самусь.

Военный аналитик указывает на решение Путина назначить куратором операции в Курской области своих ближайших соратников Алексея Дюмина и Виктора Золотова. По словам Самуся, это создаст конфликт между руководящими центрами, которые будут конфликтовать из-за ресурсов для достижения своих целей, в частности, за солдат и военную технику. Дюмин и Золотов должны выбить украинских военных из Курской области, а у Герасимова есть задача оккупировать весь Донбасс до конца года.

"Я думаю, что в ближайшее время возникнет контраверсия между этими двумя центрами принятия решений, центрами управления, поскольку ни первое, ни второе направление не будет успешным. В результате наступление на Покровском направлении будет остановлено. За это время Дюмин и Золотов соберут все, что можно, по другим направлениям фронта, например, с юга. Могут начать снимать с Харьковского направления, с Волчанска. Конечно, это приведет к контрнаступлению украинских сил обороны", — прогнозирует Самусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сможет ли Путин ответить на украинское наступление на Курскую область.

Также "Комментарии" писали, что в Литве назвали бои в Курской области унижением Путина.



