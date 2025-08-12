Путин добровольно загнал себя в тупик: стало известно о неожиданной угрозе диктатору в США

Политтехнолог Олег Постернак, руководитель Центра политической разведки, заявил, что Владимир Путин согласился на встречу с Дональдом Трампом из-за весомого давления со стороны Вашингтона, а переговоры на Аляске 15 августа намерены использовать "чтобы продавить свои условия, обойти санкционное давление и расколоть союзников".

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"В РФ с Соединенными Штатами создана общая атмосфера, где Москве артикулируется сигнал, что США недовольны поведением Путина, разочарованы им и требуют реальных шагов со стороны Кремля... Сейчас для Путина интенсификация и эскалация конфликта точно не создаст основания для переговоров, наоборот, еще больше заставит". подчеркнул Постернак.

Он добавил, что накануне встречи Москва, вероятнее всего, будет действовать осторожно, избегая тактики террора, которой Кремль по-прежнему оказывал давление на международное сообщество.

"После того телефонного звонка Путин атаковал Киев массовым ракетно - дроновым оружием... Сейчас же, до 15 августа, Путину нужно быть очень- осторожным . И он, вероятнее всего, будет эту тактику использовать, чтобы создать положительный фон встречи".

Постернак также рассказал о гибридной стратегии Путина.

"Путин применяет одну очень изуверскую тактику. Как только на него начинает Запад организовывать инструментальное давление, он сразу же вынимает из кармана какие-то резкие стратегические шаги, которые должны создать впечатление готовности к миру... Это типичная тактика человека, который загнан... правителя страны, загнанного в определенные рамки", — отметил он.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не намерены останавливать боевые действия, а готовятся к новым масштабным наступлениям. Он подчеркнул, что в условиях такой угрозы очень важно поддерживать единство мирового сообщества и усиливать давление на Россию.