Путин дезориентирован: как это состояние уже используют военные

Генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире Freedom заявил, что Курская операция значительно дезориентировала российского диктатора Владимира Путина, Генштаб Вооруженных сил РФ и российские спецслужбы.

Владимир Путин

По словам Маломужа, на фоне происходящего в Курской области РФ наблюдаются определенные изменения на фронте. Российские войска пытаются прорваться на Покровском направлении, но столкнулись с новой расстановкой сил.

“Но мы имеем сегодня другую расстановку сил, потому что Курская операция, которую сейчас активно проводят, очень мощно дезориентировала, прежде всего, и самого Путина, и Генштаб, и спецслужбы Российской Федерации. Они еще пытаются атаковать и в Покровском направлении. Мы видим попытки поэтапно хотя бы отвоевать несколько сот метров. Но эти задачи, как и решались ранее, с переменными успехами. Мы где-то проводили маневры, отходили, наносили удары по тем позициям, где они заходили. Сейчас уже менее активно пытаются пробивать", – сказал генерал.

Он также подчеркнул, что российское командование вынуждено проводить ротацию войск на Курском направлении, что в некоторой степени ослабляет их удары.

"Покровск остается под постоянным огнем, но массированных атак с использованием резервов последние два дня не было", — добавил Маломуж.

Он также сообщил, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Краматорском направлении, где украинские силы успешно проводят огневые операции, уничтожая противника. Попытки активизации на Лиманском направлении продолжаются, однако на Харьковском и Запорожском направлениях россияне терпят неудачу.

Маломуж подытожил, что благодаря успешным операциям ГУР и СБУ враг значительно уменьшил количество авиационных ударов из-за потери большого количества складов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , от каких целей пока не готов отказаться Путин.



