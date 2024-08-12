Путин дезориентирован: как это состояние уже используют военные

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Ткачик Олеся
Генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире Freedom заявил, что Курская операция значительно дезориентировала российского диктатора Владимира Путина, Генштаб Вооруженных сил РФ и российские спецслужбы.
Владимир Путин
По словам Маломужа, на фоне происходящего в Курской области РФ наблюдаются определенные изменения на фронте. Российские войска пытаются прорваться на Покровском направлении, но столкнулись с новой расстановкой сил.
Он также подчеркнул, что российское командование вынуждено проводить ротацию войск на Курском направлении, что в некоторой степени ослабляет их удары.
Он также сообщил, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Краматорском направлении, где украинские силы успешно проводят огневые операции, уничтожая противника. Попытки активизации на Лиманском направлении продолжаются, однако на Харьковском и Запорожском направлениях россияне терпят неудачу.
Маломуж подытожил, что благодаря успешным операциям ГУР и СБУ враг значительно уменьшил количество авиационных ударов из-за потери большого количества складов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , от каких целей пока не готов отказаться Путин.
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