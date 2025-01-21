Путин действует на грани идиотизма: в СНБО предусмотрели кризис и раздел России

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Недилько Ксения
Путин действует на грани идиотизма и постарается воевать в течение 2025 года и торговаться. Такое поведение лишь усугубляет вероятность кризиса в РФ в последующие десятилетия с последующим разделением страны на национальные образования в течение 50 лет. Так прокомментировал выступления Путина и Трампа руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Распад России
Он отметил, что Путин продолжает ставить какие-то условия по поводу переговоров и намекать на какую-то "капитуляцию Украины".
Вместе с тем Трамп говорит о том, что не заключая соглашение Путин уничтожает Россию, посмотрите мол на их экономику и инфляцию. И продолжает намекать на тарифы, удешевление цен и на экспорт американских энергоресурсов, что обрушит цены на российские, а также ударит по Ирану.
Коваленко отметил, что сейчас РФ сжигает ресурсы ради нереалистичных идей режима.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности и поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Также Путин сообщил, что готов завершить войну на Украине и назвал условия.
"Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что касается самого урегулирования ситуации, то снова хочу подчеркнуть – его целью должно быть не короткое перемирие, ни какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе. Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы украинского народа.
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