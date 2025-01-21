Путин действует на грани идиотизма: в СНБО предусмотрели кризис и раздел России

Путин действует на грани идиотизма и постарается воевать в течение 2025 года и торговаться. Такое поведение лишь усугубляет вероятность кризиса в РФ в последующие десятилетия с последующим разделением страны на национальные образования в течение 50 лет. Так прокомментировал выступления Путина и Трампа руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Распад России

Он отметил, что Путин продолжает ставить какие-то условия по поводу переговоров и намекать на какую-то "капитуляцию Украины".

Вместе с тем Трамп говорит о том, что не заключая соглашение Путин уничтожает Россию, посмотрите мол на их экономику и инфляцию. И продолжает намекать на тарифы, удешевление цен и на экспорт американских энергоресурсов, что обрушит цены на российские, а также ударит по Ирану.

Коваленко отметил, что сейчас РФ сжигает ресурсы ради нереалистичных идей режима.

"В то же время режим не предлагает никаких альтернатив своему населению, но если смотреть на этническую карту РФ, в мире без альтернатив республики могут начать искать эти альтернативы сами, отдельно от власти, которая хоть сейчас и выглядит монолитной и только будет усиливать цензуру и контроль , и в условиях дефицита ресурсов от центра этнические элиты будут постепенно откалываться и искать друзей за пределами пока еще карты РФ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности и поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Также Путин сообщил, что готов завершить войну на Украине и назвал условия.

"Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что касается самого урегулирования ситуации, то снова хочу подчеркнуть – его целью должно быть не короткое перемирие, ни какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе. Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы украинского народа.